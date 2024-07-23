Muertes de famosos

Muere otra estrella de ’16 y embarazada’: deja huérfanos a tres hijos pequeños

Autumn Crittendon, quien apareció en la quinta temporada del famoso ‘reality show’, falleció a los 27 años. Su hermana, Misty, escribió al respecto en un intrigante mensaje en redes sociales.

Por:
Univision
Video 'Mama June' llora desconsolada por la muerte de su hija mayor: tenía cáncer en etapa 4

Autumn Crittendon, conocida por su aparición en el programa ’16 y embarazada’ de MTV, murió a los 27 años, dejando a sus tres hijos huérfanos de madre.

Ella es la segunda estrella del ‘reality show’ que fallece este año. En marzo, Sean Garinger perdió la vida luego de sufrir un accidente con un vehículo todo terreno en su casa de Boone, Carolina del Norte.

¿Cómo murió Autumn Crittendon?

Según Page Six, el Departamento de Policía del Condado de Henrico, en Virginia, explicó en un comunicado que Autumn Crittendon fue localizada “inconsciente” en su residencia, en la localidad, la tarde del sábado 20 de julio.

Miembros de los bomberos “intentaron medidas para salvarle la vida, pero no fueron efectivas”, por lo que su deceso fue declarado en el lugar.

Las autoridades “están clasificando actualmente este incidente como una investigación” y los detectives trabajan con el jefe de la Oficina del Médico Forense para determinar la causa exacta y la forma en la que ella pereció.

Por su parte, TMZ revela que “una fuente con conocimiento directo” les detalló que habrían sido su mamá y padrastro quienes encontraron a Autumn desvanecida en su dormitorio, luego de que un amigo les avisara que algo andaba mal.

Los paramédicos arribaron después de eso. La familia aún no sabe con certeza qué pudo haber causado la partida de la celebridad.

Sin embargo, presuntamente ella había estado enferma y se habría quejado de acidez estomacal últimamente. Además, expresó su interés en ver a un médico.

Los informantes del sitio web puntualizaron que supuestamente la estrella también era diabética y tenía problemas renales y de presión arterial.

Autumn, cuyo apellido legal es Oxley, saló a la fama tras participar en ’16 y embarazada’, donde mostró su embarazo y alumbramiento de su primogénito, Drake, a quien procreó con Dustin Franklin.

Ella posteriormente dio a luz a dos bebés más, Luke y Abigail, que ahora tienen 4 y un año con ocho meses, respectivamente, y a quienes presumía en Facebook.

Autumn Crittendon con sus hijos, Drake, Luke y Abigail.
Autumn Crittendon con sus hijos, Drake, Luke y Abigail.
Imagen Autumn Oxley/Facebook

¿Hermana de Autumn Crittendon hace acusación y se arrepiente?

Este domingo 21 de julio, tras lo sucedido, la hermana de Autumn Crittendon, Misty, alegadamente publicó en su perfil de la mencionada red social mensajes, reportan In Touch, Deadline y E! News.

“Te robaron la vida a una edad tan tierna”, apuntó en el ‘post’ eliminado. “Te fuiste antes de que alguien pudiera decirte adiós”.

En otra misiva que borró, retomada por Starcasm, la joven supuestamente acusó a un hombre de ser el culpable de lo que pasó.

“Tú robaste su madre a mis bebés. Tú le robaste a mi mamá a su niña. Tú hiciste que unos padres enterraran a su hija menor. Tú le robaste a mi hijo a su otra madre. Tú me robaste a mi única amiga”, anotó.

Por el momento, se desconoce si hay una persona señalada por los agentes a cargo del caso como sospechoso en la defunción de Autumn.

Relacionados:
Muertes de famososCelebridadesPremios Juventud

