Muere a los 17 años hijo del icónico boxeador Arturo Gatti: habría fallecido igual que su papá

Video Hijo de actriz se quita la vida a los 13 años y ella desea preservar su cuerpo congelado

Arturo Gatti Jr., hijo del difunto e icónico boxeador canadiense Arturo Gatti, ha muerto a los 17 años, según reveló la Asociación Mundial del Boxeo este 8 de octubre.

“Su viaje apenas comenzaba, pero su espíritu seguirá vivo, ahora reunido con su legendario padre en las estrellas. Nuestro más sentido pésame a su familia y seres queridos”, escribieron en X.

The WBA and the boxing world mourn the passing of Arturo Gatti Jr. 🕊️



His journey was just beginning, yet his spirit will live on — now reunited with his legendary father among the stars. 🌟



Our deepest condolences to his family and loved ones. pic.twitter.com/PJzYCXYm2A — WBA Boxing (@WBABoxing) October 8, 2025

¿De qué murió Arturo Gatti Jr.?

PUBLICIDAD

De acuerdo con Daily Mail, a Arturo Gatti Jr. lo halló sin vida, al interior de su hogar en México, aparentemente por “un vecino”.

El medio retoma que presuntamente el adolescente se encontraba residiendo en tierra azteca con su madre, Amanda Rodrigues, viuda de Arturo Gatti.

Por su parte, Chuck Zito, el ex guardaespaldas del pugilista, confirmó los informes con un ‘post’ que hizo en Instagram.

“Fue encontrado ahorcado ayer en un apartamento en México. De la misma manera que descubrieron muerto a su padre en un departamento en Brasil hace 16 años”, escribió.

Arturo Gatti falleció en julio de 2009, en Pernambuco, Brasil. En 2012, CBS News reportó que “los investigadores” indicaron que él “se había suicidado”.

TMZ apunta que, a casi dos décadas de lo ocurrido, aún “hay misterio” sobre el deceso del peleador pues muchas personas, incluyendo fans y parientes, creen que él en realidad “fue asesinado”.

Gatti Jr. buscó seguir los pasos de su papá como boxeador amateur, con la esperanza de competir en los Juegos Olímpicos antes de convertirse en profesional, expone ESPN.

Al momento, puntualiza el portal, “no está claro si se sospecha que se trate de un crimen”. Las autoridades no han emitido un comunicado oficial.

Lamentan muerte de Arturo Gatti Jr.

Tras conocerse la noticia, Moe Latif, el entrenador de toda la vida de Arturo Gatti, lamentó la muerte de Arturo Gatti Jr. y pidió privacidad durante estos momentos difíciles.