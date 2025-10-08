Muertes de famosos

Muere a los 17 años hijo del icónico boxeador Arturo Gatti: habría fallecido igual que su papá

La Asociación Mundial del Boxeo informó del deceso de Arturo Gatti Jr. este 8 de octubre. El ex guardaespaldas del padre del pugilista compartió la supuesta causa del fallecimiento del adolescente.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Hijo de actriz se quita la vida a los 13 años y ella desea preservar su cuerpo congelado

Arturo Gatti Jr., hijo del difunto e icónico boxeador canadiense Arturo Gatti, ha muerto a los 17 años, según reveló la Asociación Mundial del Boxeo este 8 de octubre.

“Su viaje apenas comenzaba, pero su espíritu seguirá vivo, ahora reunido con su legendario padre en las estrellas. Nuestro más sentido pésame a su familia y seres queridos”, escribieron en X.

¿De qué murió Arturo Gatti Jr.?

De acuerdo con Daily Mail, a Arturo Gatti Jr. lo halló sin vida, al interior de su hogar en México, aparentemente por “un vecino”.

El medio retoma que presuntamente el adolescente se encontraba residiendo en tierra azteca con su madre, Amanda Rodrigues, viuda de Arturo Gatti.

Por su parte, Chuck Zito, el ex guardaespaldas del pugilista, confirmó los informes con un ‘post’ que hizo en Instagram.

“Fue encontrado ahorcado ayer en un apartamento en México. De la misma manera que descubrieron muerto a su padre en un departamento en Brasil hace 16 años”, escribió.

Arturo Gatti falleció en julio de 2009, en Pernambuco, Brasil. En 2012, CBS News reportó que “los investigadores” indicaron que él “se había suicidado”.

TMZ apunta que, a casi dos décadas de lo ocurrido, aún “hay misterio” sobre el deceso del peleador pues muchas personas, incluyendo fans y parientes, creen que él en realidad “fue asesinado”.

Gatti Jr. buscó seguir los pasos de su papá como boxeador amateur, con la esperanza de competir en los Juegos Olímpicos antes de convertirse en profesional, expone ESPN.

Al momento, puntualiza el portal, “no está claro si se sospecha que se trate de un crimen”. Las autoridades no han emitido un comunicado oficial.

Lamentan muerte de Arturo Gatti Jr.

Tras conocerse la noticia, Moe Latif, el entrenador de toda la vida de Arturo Gatti, lamentó la muerte de Arturo Gatti Jr. y pidió privacidad durante estos momentos difíciles.

El presidente del Consejo Mundial del Boxeo, Mauricio Sulaimán, igualmente comentó que la institución “y la comunidad global de nuestro deporte se unen en oración por la profunda pérdida” del joven.

Relacionados:
Muertes de famososHijos de famososFamosos

