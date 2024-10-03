Muere ‘tiktoker’ a los 24 años tras caer por las escaleras mientras grababa un video

Video Imágenes del rescate de 'influencer’ de 14 años que muere tras caer en una cascada por tomar ‘selfies’

La rusa Arina Glazunova se une a la lista de ‘influencers’ que han muerto a causa de un accidente mientras grababan contenido.

De acuerdo con Daily Mail, la ‘tiktoker’ perdió la vida trágicamente la madrugada del pasado viernes 27 de septiembre en la ciudad de Tbilisi, capital de Georgia.

¿Qué le ocurrió a Arina Glazunova?

Según el medio, aquel día, Arina Glazunova y una amiga, cuya identidad no es especificada, paseaban por la mencionada urbe, donde estaban de vacaciones.

En un momento, ambas comenzaron a grabarse mientras caminaban y entonaban la canción ‘For the las time’ de la agrupación Hunger Boys.

El clip, ahora viral, permite apreciar que la creadora mira a la cámara, sostenida por su compañera, al tiempo que entona el tema.

Posteriormente, Glazunova toma el aparato para filmar a la otra chica. Tras unos segundos, esta hace una expresión de horror.

En el audiovisual empiezan a aparecer imágenes borrosas y se escuchan algunos gritos hasta que finalmente se corta el video.

161 RU, portal ruso, puntualiza que Ariana tropezó y cayó por las escaleras en una entrada de metro, ubicada en las inmediaciones de la Plaza de la Primera República.

Ella fue trasladada de emergencia a un hospital, donde los médicos le diagnosticaron una fractura en la base del cráneo.

Pese a los esfuerzos de los doctores, la joven no logró salvarse y falleció horas después supuestamente por heridas en la cabeza y una lesión en el cuello.

Autoridades se pronuncian tras la muerte de Arina Glazunova

Luego del deceso de Arina Glazunova, las autoridades comenzaron una investigación sobre el fatal percance, reporta Radio Liberty Georgia.

Personal del Ayuntamiento de Tbilisi afirmó que el ingreso al subterráneo se realizó respetando los estándares de construcción vigentes al instante de hacerlo.

El alcalde, Kakhi Kaladze, declaró que los pasajes del dicho transporte cumplen con las normas de edificación modernos.