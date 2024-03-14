Muertes de famosos

Muere Ángel Vázquez, exvocalista de Banda Rancho Viejo: 3 meses antes reveló enfermedad que padecía

En diciembre, el cantante compartió que lo diagnosticaron con un severo padecimiento, por lo que posteriormente fue sometido a una “riesgosa” cirugía. Este 13 de marzo, informaron acerca de su deceso.

Video Chuy Montana estaba viviendo un sueño antes de fallecer: esto dijo en su última publicación

Ángel Vázquez, exvocalista de Banda Rancho Viejo de Benny Camacho, ha fallecido, según confirmó la agrupación este 13 de marzo.

En la cuenta oficial del grupo en Instagram se publicó un sentido mensaje: “Nos unimos al duelo que embarga a la familia y amigos, haciendo llegar en este difícil momento nuestro sentimiento de apoyo ante irreparable pérdida”.

“Su memoria seguirá viva en nuestros corazones”, añadieron en una imagen en la que aparece el cantante. “Fue un privilegio que formara parte de esta familia”, añadieron.

También José Ángel Ledesma ‘El Coyote’, músico con el que Vázquez colaboró, lamentó su deceso por medio de una Historia.

Hasta el momento, la esposa del artista, Yared Meza Ochoa, no se ha pronunciado públicamente al respecto. Ambos procrearon dos hijos, Ashley y Tadeo, quienes ahora le sobreviven a su papá.

Ángel Vázquez reveló que fue diagnosticado con cáncer

El pasado 7 de diciembre, Ángel Vázquez recurrió a la plataforma digital para compartir con sus admiradores que se encontraba luchando por su vida.

“¿Qué tal? ¡Un saludo para todos! Como se habrán dado cuenta, me he ausentado por un tiempo de las redes sociales y es por un tema muy fuerte de salud”, escribió.

“En su momento no quise y no vi prudente hacerlo público por motivos personales. Digamos que hoy me siento mejor, vamos bien. Me detectaron cáncer de tiroides y cuello”, confesó.

El intérprete igualmente dio a conocer que le realizaron una “operación bastante riesgosa” que duró “más de 10 horas” y en la que le “quitaron la tiroides, un tumor maligno y unos ganglios”.

Por dicho procedimiento, indicó, se dañaron sus cuerdas vocales y “una quedó paralizada”, razón que, hasta ese día, le impedía hacer lo que amaba: cantar.

Ante su compleja situación, Vázquez organizó una rifa en la que, para recaudar dinero, regaló un bajo quinto autografiado por Julión Álvarez e Irvin Sánchez ‘La Ventaja’.

Ángel Vázquez en un 'live' de Instagram antes de su muerte.
Ángel Vázquez en un 'live' de Instagram antes de su muerte.
Imagen Ángel Vázquez/Instagram

El último ‘post’ de Ángel Vázquez previo a su deceso

El 27 de febrero, Ángel Vázquez realizó su última publicación en Instagram: una misiva dedicada a su hija Ashley por su cumpleaños.

“No puedo creer que hoy hace XV años naciste, amor. Ese día sentí el amor en su máxima expresión, al momento en que te miré, me robaste el aliento”, expresó.

“A cada día que ibas creciendo me diste y me has dado tantas alegrías. Sabes que estoy súper orgulloso de ti, amor, por lo talentosa, inteligente y entregada a lo que haces, sea lo que sea siempre te esmeras en hacer las cosas bien”, sumó.

“Le doy gracias a Dios por llegar a este momento, tal vez no fue lo que esperábamos, pero celebro tu vida y sólo Dios sabe por qué pasan las cosas y hay que aceptarlas”, comentó.

El artista inclusive le hizo una promesa a su primogénita: “Te amo, mi amor, y vamos a estar bien para poder festejar como esa fiesta que tanto soñé y soñamos”.

“Hoy no se pudo y te agradezco tu inteligencia para aceptar las cosas como nos tocó, pero Dios nos dará fuerzas para poder lograrlo. Te amo mucho, mi amor, eres mi orgullo. Tiempo, la vida está hecha de momentos y vale la pena vivir”, finalizó.

Ángel Vázquez celebró a su hija por su cumpleaños número 15.
Ángel Vázquez celebró a su hija por su cumpleaños número 15.
Imagen Ángel Vázquez/Instagram
