Muere inesperadamente estrella de ‘Batman’ y ‘Rambo’: “Su familia está conmocionada”

Alon Aboutboul, actor israelí conocido por su participación en películas como ‘Batman: The Dark Knight Rises’ y ‘Rambo III’, murió a los 60 años.

La noticia fue confirmada por su mánager, Mark Teitelbaum, a The Hollywood Reporter este martes 29 de julio.

“Alon era un actor brillante, un verdadero artista, un ícono israelí… pero, lo más importante, era un padre cariñoso con sus cuatro hijos y un querido amigo mío y de muchos otros”, declaró.

“Poseía una claridad moral y espiritual poco común. Como se pueden imaginar, la familia está conmocionada. Lo extrañaremos profundamente. Que su recuerdo sea una bendición”, concluyó.

¿Por qué murió Alon Aboutboul?

De acuerdo con Deadline, Alon Aboutboul falleció inesperadamente en la Playa HaBonim, en Tel Aviv, Israel, hoy por la mañana.

THR reporta que, según los informes, el artista recibió reanimación cardiopulmonar, pero no pudo ser revivido.

“Pesó en un instante. Se metió en el agua y todo parecía estar perfectamente bien. Después de unos minutos, de repente salió, se acercó a la gente y dijo que no se sentía bien, y entonces llamaron para pedir ayuda”, contó un bañista a Ynet, traducido por The Evening Standard.

“Todo el mundo estaba muy asustado. Salió del agua y se desplomó en la playa. Todos querían ayudar y reconocieron quién era”, agregó, “esta mañana se ha producido una terrible tragedia aquí, todos estamos en estado de shock”.

Al momento, no se ha confirmado o difundido públicamente la causa exacta del deceso.

Por su parte, el ministro de cultura y deporte de Israel, Miki Zohar, expresó en X (antes Twitter) su profunda tristeza ante lo ocurrido.

“Anoche vi una entrevista con él en la que hablaba sobre el rodaje de una cinta en la que había participado recientemente, y la pasión por su oficio que irradiaba era evidente incluso después de tantos años en la industria”, escribió.

“Alon fue galardonado con el Premio Ophir y el Premio de la Academia de Televisión, y a lo largo de los años interpretó una amplia gama de personajes, aportándoles profundidad y emoción, y dejando una profunda huella en la cultura israelí”, añadió.

¿Quién era Alon Aboutboul?

Nacido en Kiryat Ata, Israel, Alon Aboutboul tuvo uno de sus primeros papeles cinematográficos en la película ‘Ricochets’, de 1986.