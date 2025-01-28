Muere hermana de Elsa Aguirre a los 95 años: la actriz le dedica un sentido mensaje

Video Revelan causa de muerte de Dulce: así fueron sus últimos días

Alma Rosa Aguirre, actriz de la Época de Oro del cine mexicano y hermana de Elsa Aguirre, ha muerto a los 95 años.

La noticia fue dada a conocer este martes por La Casa del Actor, donde ella residía desde hace años, mediante un comunicado.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la información proporcionada por la institución, la intérprete falleció la noche del lunes 27 de enero, “rodeada del cariño y respeto de sus compañeros, huéspedes, directora y miembros del patronato”.

La actriz Alma Rosa Aguirre falleció a los 95 años. Imagen La Casa del Actor

¿Qué le sucedió a Alma Rosa Aguirre?

Al momento, Elsa Aguirre no se ha pronunciado al respecto del deceso de Alma Rosa en su cuenta oficial de Instagram.

No obstante, cabe destacar que la última publicación que realizó, el 9 de diciembre de 2024, fue precisamente dedicada a ella.

La estrella de telenovelas compartió un par de fotografías en las que aparece su también colega e hizo una breve anotación:

“Juntas empezamos esa hermosa experiencia de filmar películas en 1945, cuando grabamos nuestra primera cinta, y así siguieron muchas”.

Elsa Aguirre recordó a su hermana Alma Rosa con un mensaje en Instagram en diciembre de 2024. Imagen Elsa Aguirre

¿Quién era Alma Rosa Aguirre?

Alma Rosa Aguirre era originaria de Chihuahua, México, y comenzó a obtener fama tras su participación en diversos concursos de belleza, en los que llamó la atención de productores de cine.

Así, en 1946 hizo su debut en ‘la pantalla grande’ con la comedia ‘El sexo fuerte’, en la que compartió créditos con Elsa.

En una década, su carrera despegó pues formó parte de los elencos de ‘Yo quiero ser hombre’, ‘El siete machos’ y ‘Nosotras las sirvientas’, entre otras.

Según Publimetro, al alcanzar la cima en su profesión, ella optó por tomarse un descanso para dedicarle tiempo a su familia.

“Fue el nacimiento de su hija Emma Isela y su divorcio lo que la llevó a alejarse del ojo público”, exponen, aunque solo fue por un tiempo ya que en 1972 regresó en ‘El diablo anda entre monjas’.

PUBLICIDAD

En 2018, optó por mudarse a La Casa del Actor, donde la visitaban sus seres queridos. En enero de 2020, desde ahí, concedió una entrevista a TVNotas.

“No [le temo a la muerte], que llegue cuando sea mi momento, Dios es el único que sabe cuando me voy”, indicó, “me iré contenta porque he vivido muchas cosas bonitas”.

“Tuve una trayectoria hermosa, para mí estar en el cine fue como un sueño, me retiré joven, todo fue muy rápido y va uno pasando el proceso de la vida y te vas haciendo vieja, pero me siento a gusto y vamos a ver qué se presenta en la vida”, expresó.