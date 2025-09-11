Muere estrella del cine en China tras caer misteriosamente de un quinto piso: lo que se sabe
El actor y cantante, Alan Yu, fue encontrado sin vida en una calle de Pekín. Las autoridades reportaron que cayó de un edificio.
El actor y cantante chino, Yu Menglong, conocido como Alan Yu, murió la madrugada del 11 de septiembre tras caer desde el quinto piso de un edificio en el distrito de Chaoyang, Pekín.
"Con gran pesar, informamos del fallecimiento accidental de nuestro querido artista Yu Menglong. La policía de Pekín ha concluido que no hay implicaciones criminales y el caso se ha clasificado como un accidente", confirmó su agencia de representación a través de un comunicado.
De acuerdo con los reportes, el artista de 37 años, conocido por sus papeles en dramas como 'Go Princess Go' y 'Eternal Love', asistió a una reunión privada la noche anterior y se retiró a descansar cerca de las 2 a.m., cerrando con llave la habitación.
Horas más tarde, alrededor de las 5 a.m., su cuerpo fue encontrado en la calle por un transeúnte que paseaba a su perro.
La policía realizó una inspección en el lugar y encontró que la malla de la ventana estaba rota, lo que habría facilitado la caída.
Hasta el momento las autoridades han descartado cualquier implicación criminal y el caso ha sido clasificado como "accidente".
¿Quién era Alan Yu?
Yu Menglong nació el 15 de junio de 1988 en Urumqi, Xinjiang. Inició su carrera en concursos de talentos y se consolidó como actor y cantante.
Entre sus proyectos actorales se encuentran las películas 'The Little Prince', 'The Rules', 'Go Princess Go'; mientras que en televisión participó en 'Eternal Love', 'Ten Miles of Peach Blossoms', 'The Legend of White Snake', 'The Love Lasts Two Minds', entre otros.
Como cantante, lanzó dos álbumes y varios sencillos, así como también incursionó en la dirección de videoclips musicales.