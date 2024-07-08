Muertes de famosos

Muere Adrián Olivares, ex Menudo, a los 48 años

El cantante fue el primer mexicano en pertenecer al grupo Menudo en la década de los noventa. La noticia de su fallecimiento fue confirmada por Robert Avellanet y Sergio Blass, también exintegrantes de la banda.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video De qué murió Adrián Olivares, ex Menudo y hermano de la actriz Karla Souza: esto se sabe

Adrián Olivares, exintegrante de Menudo, murió a los 48 años. La noticia de su fallecimiento fue confirmada por algunos de sus excompañeros de la banda ochentera como Robert Avellanet y Sergio Blass.

“¡Aún estoy en shock! Fuerza para su familia. Feliz transición para su alma. Siempre recordaré su gran sentido del humor. Allá nos encontraremos. RIP Adrián”, escribió Avellanet en Instagram este 8 de julio junto a un par de fotografías del icónico grupo.

Así despidió Robert Avellanet de su excompañero.
Así despidió Robert Avellanet de su excompañero.
Imagen Robert Avellanet / Instagram


Mientras que Sergio Blass, al pie de una fotografía en blanco y negro envió sus condolencias a la familia de Adrián Olivares.

PUBLICIDAD

Más sobre Muertes de famosos

Maribel Guardia reacciona tras incendio en casa de su hijo: lanza acusación contra exnuera
1:00

Maribel Guardia reacciona tras incendio en casa de su hijo: lanza acusación contra exnuera

Univision Famosos
Muere exparticipante de Big Brother tras caer del séptimo piso de un lujoso hotel
1 mins

Muere exparticipante de Big Brother tras caer del séptimo piso de un lujoso hotel

Univision Famosos
¿Recuerdas a Evelio con V chica? Así fue su misteriosa muerte hace 17 años
1:43

¿Recuerdas a Evelio con V chica? Así fue su misteriosa muerte hace 17 años

Univision Famosos
Muere Héctor Terrones, reconocido diseñador de moda de México
1 mins

Muere Héctor Terrones, reconocido diseñador de moda de México

Univision Famosos
Arrestan a presunto responsable de los asesinatos de B-King y DJ Regio Clown
2 mins

Arrestan a presunto responsable de los asesinatos de B-King y DJ Regio Clown

Univision Famosos
Asesinato de cantante Yrma Lydya: detienen a presunto implicado en el crimen
2 mins

Asesinato de cantante Yrma Lydya: detienen a presunto implicado en el crimen

Univision Famosos
Hermana de Octavio Ocaña, de Vecinos, regresa al lugar donde él murió hace 4 años y esto muestra
1:00

Hermana de Octavio Ocaña, de Vecinos, regresa al lugar donde él murió hace 4 años y esto muestra

Univision Famosos
Muere actor infantil de ‘The Fresh Prince of Bel-Air’: tuvo trágico fallecimiento a los 42 años
1 mins

Muere actor infantil de ‘The Fresh Prince of Bel-Air’: tuvo trágico fallecimiento a los 42 años

Univision Famosos
Lety Calderón vive angustia con sus hijos y madre tras impactante ‘noticia’: “La hubiera matado”
1:00

Lety Calderón vive angustia con sus hijos y madre tras impactante ‘noticia’: “La hubiera matado”

Univision Famosos
Sobrino del vocalista de Los Tucanes de Tijuana es encontrado sin vida: lo que se sabe
0:59

Sobrino del vocalista de Los Tucanes de Tijuana es encontrado sin vida: lo que se sabe

Univision Famosos

“Vuela Alto hermanito y mucha Fortaleza para tu Familia 🙏🏻... Siempre fuiste maduro para tú edad y tu carisma inigualable. Siembre serás de los buenos y por siempre vivirás en nuestro”, anotó.

El último adiós de Sergio Blass.
El último adiós de Sergio Blass.
Imagen Sergio Blass / Instagram


Casi al mismo tiempo, en Facebook trascendió el que sería el mensaje de despedida de su novia Sylvia Campos. La pareja del exMenudo tampoco no reveló su causa de muerte.

“Mi Adriancito hermoso, siempre siempre vivirás en mi corazón, tuve la fortuna de compartir contigo un amor tan bonito, fuiste un gran hombre, cantante, hijo, hermano, amigo, pero sobre todo un GRAN PAPÁ. Que tu camino esté lleno de luz. Te quiero por siempre”, precisó.

Novia de Adrián Olivares lo despide.
Novia de Adrián Olivares lo despide.
Imagen Sylvia Campos / Facebook

¿De qué murió Adrián Olivares? Lo que se sabe

Aunque ni su novia ni los exintegrantes de Menudo revelaron la causa de muerte de Adrián Olivares, los seguidores del fallecido cantante refieren que el famoso habría tenido una intervención quirúrgica recientemente.

Relacionados:
Muertes de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Tráiler: Cómplices
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX