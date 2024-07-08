Muere Adrián Olivares, ex Menudo, a los 48 años

Video De qué murió Adrián Olivares, ex Menudo y hermano de la actriz Karla Souza: esto se sabe

Adrián Olivares, exintegrante de Menudo, murió a los 48 años. La noticia de su fallecimiento fue confirmada por algunos de sus excompañeros de la banda ochentera como Robert Avellanet y Sergio Blass.

“¡Aún estoy en shock! Fuerza para su familia. Feliz transición para su alma. Siempre recordaré su gran sentido del humor. Allá nos encontraremos. RIP Adrián”, escribió Avellanet en Instagram este 8 de julio junto a un par de fotografías del icónico grupo.

Así despidió Robert Avellanet de su excompañero. Imagen Robert Avellanet / Instagram



Mientras que Sergio Blass, al pie de una fotografía en blanco y negro envió sus condolencias a la familia de Adrián Olivares.

PUBLICIDAD

“Vuela Alto hermanito y mucha Fortaleza para tu Familia 🙏🏻... Siempre fuiste maduro para tú edad y tu carisma inigualable. Siembre serás de los buenos y por siempre vivirás en nuestro”, anotó.

El último adiós de Sergio Blass. Imagen Sergio Blass / Instagram



Casi al mismo tiempo, en Facebook trascendió el que sería el mensaje de despedida de su novia Sylvia Campos. La pareja del exMenudo tampoco no reveló su causa de muerte.

“Mi Adriancito hermoso, siempre siempre vivirás en mi corazón, tuve la fortuna de compartir contigo un amor tan bonito, fuiste un gran hombre, cantante, hijo, hermano, amigo, pero sobre todo un GRAN PAPÁ. Que tu camino esté lleno de luz. Te quiero por siempre”, precisó.

Novia de Adrián Olivares lo despide. Imagen Sylvia Campos / Facebook

¿De qué murió Adrián Olivares? Lo que se sabe