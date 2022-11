¿Qué fue de Manuel y otros galanes de ‘Soñadoras’? Así lucen a 24 años de su estreno

Arath de la Torre - Beto Roque en ‘Soñadoras’

En 1998 se estrenó el drama producido por Emilio Larrosa. En él, Arath de la Torre interpretó a Beto, un joven oportunista y uno de los galanes de telenovela más famosos de la década de los 90.

Luego de su personaje en ‘Soñadoras’, el actor, de ahora 47 años, siguió su carrera artística y apareció en producciones como ‘Una familia con suerte’ y ‘Juntos, el corazón nunca se equivoca’ que puedes ver gratis y completa en ViX. Además de sus telenovelas, De la Torre ha destacado como conductor de ‘Hoy’, donde comparte pantalla con famosos como Andrea Legarreta y Galilea Montijo.

Diego Schoening - 'El terco' en la telenovela ‘Soñadoras’

A sus 29 años, el artista y cantante mexicano dio vida a 'El terco', el mejor amigo de Manuel. Esta no fue la primera telenovela juvenil en la que Schoening participó, ya que también se unió a ‘Muchachitas’ en 1991.





Aunque realizó algunas apariciones en melodramas, Diego se enfocó en su trayectoria musical. Asimismo, se mantiene activo en sus redes sociales.



Eduardo Verástegui - Manuel en ‘Soñadoras’

Otra de las estrellas que enamoró a los espectadores con su actuación fue Eduardo, quien encarnó a Manuel, uno de los alumnos que apareció en ‘Soñadoras’ y el compañero de aventuras de 'El terco'.

Verástegui, de 48 años, mantiene vigente su carrera como actor y también ha realizado proyectos como productor.

Arturo Peniche - José Luis en ‘Soñadoras’

A temprana edad, Peniche inició su trayectoria y poco a poco se ha unido al reparto de diversas telenovelas; una de ellas es ‘Soñadoras’, donde se transformó en el maestro de literatura José Luis Dueñas, de quien se enamora Jaqueline (interpretada por Aracely Arámbula).

'Alborada', 'María Mercedes' y 'Amor dividido' son sólo algunas de las entregas con las que Peniche ha demostrado sus dotes actorales. El actor, de ahora 60 años, también ha triunfado en la música y, con frecuencia, presume sus melodías con sus fans.





Eduardo Rodríguez - Pancho en ‘Soñadoras’

A lo largo de la entrega, que contó con 174 episodios, Rodríguez se metió en el papel de Pancho, un muchacho que busca mantener una relación amorosa con Julieta (Angélica Vale).

Rodríguez (de ahora 48 años) se posicionó como uno de los histriones mexicanos más queridos por la audiencia gracias a sus diversas producciones como ‘El bienamado’ y ‘Rubí'. Más allá de sus dotes como actor, a través de su cuenta de Instagram, Eduardo presume su amor por el deporte.

En una charla con 'Diez minutos' el 28 de enero de 2021, el famoso contó a qué se dedica además de la industria del entretenimiento.

“Esta carrera es una montaña rusa, tan pronto estás arriba como desciendes. Durante años enlacé una novela con otra sin descansar. Como me gusta el deporte, me especialicé en ‘crossfit’ y ‘fitness’ y he abierto varios gimnasios en San Luis Potosí, donde nací”, detalló.