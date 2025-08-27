Exnovio de Verónica Echegui “totalmente desolado” tras muerte de la actriz: "Devastado"

Video Muere hija de actriz de ‘Betty en NY’ a los 7 años: se hundió velero donde viajaba

El fallecimiento de la actriz española Verónica Echegui, conocida por su participación en películas como ‘Yo soy la Juani’ y ‘Me estás matando, Susana’, ha causado gran impacto entre sus seres queridos.

Álex García, quien fue novio de la también cineasta por más de una década, sería una de las personas más afectadas por su deceso, ocurrido el domingo 24 de agosto.

Exnovio de Verónica Echegui “roto de dolor”

Tras su muerte, Verónica Echegui comenzó a ser velada en el Tanatorio de la Paz, en Madrid, de acuerdo con El Confidencial.

Ahí, se hizo presente Álex García, según dio a conocer el reportero del programa ‘TardeAR’, de Telecinco, Iván García, quien aseveró que el actor está “totalmente desolado”.

“[Me dicen] que no se ha levantado de al lado del cuerpo de Verónica”, dijo el colaborador durante la reconocida emisión.

El colaborador contó que sus fuentes le puntualizaron que la estrella de ‘Sin tetas no hay paraíso’ “está roto de dolor por quien ha sido su pareja. Que está absolutamente devastado”, retoma Lecturas.

Hasta el momento, él no se ha pronunciado públicamente sobre su pérdida, pues, presuntamente, desea toda la privacidad posible.

Diario El País informó que Echegui fue “víctima de cáncer”, enfermedad que llevó en discreción con el apoyo de sus allegados y por la que “estuvo hospitalizada en los últimos días”.

La relación de Verónica Echegui y Álex García

Verónica y Álex García se enamoraron en 2010, tras conocerse en ‘Seis puntos sobre Emma’, donde encarnaron un romance.

Aunque duraron más de 13 años juntos, ellos no se casaron ni tuvieron descendencia. En ‘Qué me dices’, ella confesó:

“Me lo he planteado todo. Serlo y no serlo. Tener un hijo es una decisión muy importante, aunque mucha gente me dice que, si lo pienso mucho, no lo haré”.