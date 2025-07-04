Muertes de famosos

Muere la actriz Teresa Ferrer a los 39 años: acusan presunta negligencia médica

La actriz ingresó al área de terapia intensiva por complicaciones respiratorias. La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su equipo de trabajo.

Por:Elizabeth González
Teresa Ferrer, actriz de contenido para adultos, murió a los 39 años luego de permanecer varios días en el área de terapia intensiva en un hospital de Pachuca, Hidalgo, México.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por la productora SexMex el pasado 2 de julio. En el obituario, donde resaltó su calidad humana, no se reveló la causa de su muerte.

“Gracias por haber sido esa persona atenta, amable, cariñosa y risueña. Siempre te recordaremos y te llevaremos dentro de nuestros corazones Teresita. Descansa en paz”, escribieron.

Así dieron a conocer la muerte de la actriz Teresa Ferrer.
Imagen SexMex / X

¿De qué murió Teresa Ferrer?

De acuerdo con medios locales como El Universal Hidalgo, Teresa Ferrer fue hospitalizada de emergencia a principios de junio por síntomas de una enfermedad respiratoria grave. Neumonía atípica habría sido el diagnóstico oficial.

La intérprete habría permanecido varios días en el Hospital General de Pachuca, donde fue ingresada a terapia intensiva. Sin embargo, su estado de salud presuntamente se agravó y derivo en su fallecimiento.

Según reporta La Silla Rota, durante su hospitalización, Teresa Ferrer solicitó el apoyo del Poder Judicial de la Federación para asentar una escasez de medicamentos, ya que el personal médico de la institución le prescribió fármacos que no estaban disponibles en la farmacia del hospital.

Acusan presunta negligencia médica

La falta de medicamentos en el hospital, que fue constatada por un actuario federal, según reporta el medio digital Plétora Hidalgo, ha dado motivo a la especulación de una presunta negligencia médica, ya que la institución, al no contar con los medicamentos, habría obligado a la actriz a conseguirlos por cuenta propia, pese a no contar con recursos económicos. Medios locales informaron que la actriz falleció debido a complicaciones respiratorias el 2 de julio.

Ningún pronunciamiento oficial por parte de familiares de Teresa Ferrer ha desmentido esta versión.

