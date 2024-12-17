Muertes de famosos

Muere estrella de la telenovela ‘Falcon Crest’ y de ‘Star Trek’: había superado “intensa” enfermedad

La actriz Jill Jacobson falleció a los 70 años. Recientemente, ella aseguró que logró salir de un padecimiento que la “sacó del juego por un tiempo” y reveló sus ganas de “seguir adelante”.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video ¿Premonición? Sandra Reyes tuvo una mortal enfermedad en Pedro El Escamoso antes de realmente morir

Jill Jacobson, estrella de cine y televisión conocida por sus papeles en la telenovela ‘Falcon Crest’ y la saga de ‘Star Trek’, ha muerto a los 70 años.

La noticia fue confirmada a Variety por el publicista y amigo de la actriz, Daniel Harary, quien señaló que ella falleció después de una batalla contra “una larga enfermedad”.

PUBLICIDAD

Aunque el deceso se informa ahora, la artista perdió la vida el 8 de diciembre en el Cedars-Sinai Culver Health Center, de Culver City, California.

“Hermosa, enérgica y positiva hasta el final, será profundamente extrañada por numerosos familiares, amigos y sus amados perros, Benny y Kowalski”, dijo.

Ben Padua, mánager de Jacobson, le indicó a Entertainment Weekly: “Estamos increíblemente tristes de decir adiós a nuestra bella, conmovedora, histéricamente divertida y elegantemente obscena clienta”.

La actriz Jill Jacobson murió a los 70 años.
La actriz Jill Jacobson murió a los 70 años.
Imagen Noel Vasquez/Getty Images

Más sobre Muertes de famosos

Mamá de B-King dice que el cantante “no conocía” a DJ Regio Clown: familia sospecha “trampa”
2 mins

Mamá de B-King dice que el cantante “no conocía” a DJ Regio Clown: familia sospecha “trampa”

Univision Famosos
Muere famosa ‘influencer’ en trágico accidente el día de su cumpleaños número 29
1:00

Muere famosa ‘influencer’ en trágico accidente el día de su cumpleaños número 29

Univision Famosos
Cuerpo de B-King fue repatriado a Colombia: los detalles del funeral
2 mins

Cuerpo de B-King fue repatriado a Colombia: los detalles del funeral

Univision Famosos
Filtran video del momento en que quitan la vida a 'Micky Hair', estilista de Ángela Aguilar
0:57

Filtran video del momento en que quitan la vida a 'Micky Hair', estilista de Ángela Aguilar

Univision Famosos
Ya habría “primer sospechoso” por la muerte de ‘Micky Hair’, estilista de Ángela Aguilar
2 mins

Ya habría “primer sospechoso” por la muerte de ‘Micky Hair’, estilista de Ángela Aguilar

Univision Famosos
Actor de Vecinos publicó un revelador mensaje antes de morir repentinamente: esto pedía
0:56

Actor de Vecinos publicó un revelador mensaje antes de morir repentinamente: esto pedía

Univision Famosos
Estilista de Ángela Aguilar hizo depósito millonario días antes de morir: nuevos detalles del caso
2 mins

Estilista de Ángela Aguilar hizo depósito millonario días antes de morir: nuevos detalles del caso

Univision Famosos
Estilista de Ángela Aguilar mostró su lujoso salón de belleza antes de morir: así quedó tras crimen
1:00

Estilista de Ángela Aguilar mostró su lujoso salón de belleza antes de morir: así quedó tras crimen

Univision Famosos
Muere inesperadamente actor de Vecinos: sale a la luz su último mensaje
1 mins

Muere inesperadamente actor de Vecinos: sale a la luz su último mensaje

Univision Famosos
Mánager del fallecido B-King deja México por “miedo”: tenía una cita con el cantante y “nunca llegó”
1:00

Mánager del fallecido B-King deja México por “miedo”: tenía una cita con el cantante y “nunca llegó”

Univision Famosos

Jill Jacobson afirmó que había superado el cáncer

En septiembre, Jill Jacobson reveló durante su aparición en el podcast ‘Jim Masters Show’ que se había recuperado de un cáncer de esófago tras padecerlo por dos años y medio.

“Me sacó del juego por un tiempo”, confesó al respecto, “lo que pasé fue muy intenso. No puedes funcionar, simplemente no puedes funcionar”.

“Y ahora estoy tan agradecida, solo quiero seguir adelante, quiero ayudar a la gente. Te dan ganas de apoyar a las personas”, compartió.

Antes de su partida, que al momento se desconoce si está relacionada con dicha afección, ella se desempeñó como portavoz de la American Cancer Society.

¿Quién era Jill Jacobson?

Jill Jacobson creció en Beaumont y Dallas, Texas, y era hija del doctor Harry Jacobson y Carol Toplitz Jacobson Hornstein, afirma The Hollywood Reporter.

Asistió a la Universidad de Texas en Austin, donde obtuvo una licenciatura en interpretación de radio, televisión y cine, antes de mudarse a Los Ángeles.

PUBLICIDAD

Ella fue elegida para el rol principal de la película clásica de culto ‘Nurse Sherri’, de 1977. Saltó a la fama por interpretar a ‘Erin Jones’ en el melodrama ‘Falcon Crest’, en 1985.

Luego, apareció en ‘Star Trek: The Next Generation’, como ‘Vanessa’ en el episodio ‘The Royale’ en 1989, e interpretando a ‘Chalan Aroya’ en el capítulo ‘Broken Link’ de ‘Star Trek: Deep Space Nine’, en 1996.

Otros de los créditos de la intérprete incluyen ‘Crazy Like a Fox’, ‘Quantum Leap’, ‘Arliss’, ‘Murphy Brown’, ‘Splash’, ‘Bad Georgia Road’, ‘Forbidden Love’ y ‘Baby Sister’, ‘Etheria’ y ‘The Improv’.

TMZ informa que el proyecto final de Jill es un ‘show’ para la ‘pantalla chica’ llamado ‘Merrily’, el cual está actualmente en producción y se estrenará en 2025.

Jill Jacobson apareció en ‘Falcon Crest’ y ‘Star Trek’.
Jill Jacobson apareció en ‘Falcon Crest’ y ‘Star Trek’.
Imagen Chelsea Lauren
Relacionados:
Muertes de famososCelebridadesEnfermedad del cáncer

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Narcosatánicos
Gratis
Tomy Zombie
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD