Muere estrella de la telenovela ‘Falcon Crest’ y de ‘Star Trek’: había superado “intensa” enfermedad

Jill Jacobson, estrella de cine y televisión conocida por sus papeles en la telenovela ‘Falcon Crest’ y la saga de ‘Star Trek’, ha muerto a los 70 años.

La noticia fue confirmada a Variety por el publicista y amigo de la actriz, Daniel Harary, quien señaló que ella falleció después de una batalla contra “una larga enfermedad”.

Aunque el deceso se informa ahora, la artista perdió la vida el 8 de diciembre en el Cedars-Sinai Culver Health Center, de Culver City, California.

“Hermosa, enérgica y positiva hasta el final, será profundamente extrañada por numerosos familiares, amigos y sus amados perros, Benny y Kowalski”, dijo.

Ben Padua, mánager de Jacobson, le indicó a Entertainment Weekly: “Estamos increíblemente tristes de decir adiós a nuestra bella, conmovedora, histéricamente divertida y elegantemente obscena clienta”.

La actriz Jill Jacobson murió a los 70 años. Imagen Noel Vasquez/Getty Images

Jill Jacobson afirmó que había superado el cáncer

En septiembre, Jill Jacobson reveló durante su aparición en el podcast ‘Jim Masters Show’ que se había recuperado de un cáncer de esófago tras padecerlo por dos años y medio.

“Me sacó del juego por un tiempo”, confesó al respecto, “lo que pasé fue muy intenso. No puedes funcionar, simplemente no puedes funcionar”.

“Y ahora estoy tan agradecida, solo quiero seguir adelante, quiero ayudar a la gente. Te dan ganas de apoyar a las personas”, compartió.

Antes de su partida, que al momento se desconoce si está relacionada con dicha afección, ella se desempeñó como portavoz de la American Cancer Society.

¿Quién era Jill Jacobson?

Jill Jacobson creció en Beaumont y Dallas, Texas, y era hija del doctor Harry Jacobson y Carol Toplitz Jacobson Hornstein, afirma The Hollywood Reporter.

Asistió a la Universidad de Texas en Austin, donde obtuvo una licenciatura en interpretación de radio, televisión y cine, antes de mudarse a Los Ángeles.

Ella fue elegida para el rol principal de la película clásica de culto ‘Nurse Sherri’, de 1977. Saltó a la fama por interpretar a ‘Erin Jones’ en el melodrama ‘Falcon Crest’, en 1985.

Luego, apareció en ‘Star Trek: The Next Generation’, como ‘Vanessa’ en el episodio ‘The Royale’ en 1989, e interpretando a ‘Chalan Aroya’ en el capítulo ‘Broken Link’ de ‘Star Trek: Deep Space Nine’, en 1996.

Otros de los créditos de la intérprete incluyen ‘Crazy Like a Fox’, ‘Quantum Leap’, ‘Arliss’, ‘Murphy Brown’, ‘Splash’, ‘Bad Georgia Road’, ‘Forbidden Love’ y ‘Baby Sister’, ‘Etheria’ y ‘The Improv’.

TMZ informa que el proyecto final de Jill es un ‘show’ para la ‘pantalla chica’ llamado ‘Merrily’, el cual está actualmente en producción y se estrenará en 2025.