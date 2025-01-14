Actriz de ‘The Blue Brothers’ muere en incendios de Los Ángeles: encuentran sus restos en su casa quemada

Video Visiblemente afectada, Kate del Castillo deja su casa ante incendios: "Es terrible"

Dalyce Curry, actriz de películas como ‘The Blue Brothers’ y ‘The 10 Commandments’, murió a causa de los incendios de Los Ángeles, California.

La nieta de la estrella de 95 años, Dalyce Kelley, informó que ella perdió la vida luego de que su casa en Altadena se quemara por el siniestro de Eaton.

“Hace aproximadamente una hora el forense confirmó que sus restos fueron encontrados en la propiedad”, reveló en un ‘post’ de Facebook el 12 de enero.

“Tuvimos una buena racha. Ella impactó mi vida de muchas maneras. Esta pérdida es devastadora”, compartió al respecto.

La actriz Dalyce Curry murió a causa de los incendios en Los Ángeles, California. Imagen Dalyce Kelley/Facebook

Dalyce Curry quedó en medio de los incendios de Los Ángeles

De acuerdo con ABC7, Dalyce Kelley había dejado a su abuela, Dalyce Curry, en su residencia alrededor de la medianoche del martes 7 de enero, tras haber pasado el día entero en el hospital.

La joven, que cuidaba de tiempo parcial a la estrella de cine, tuvo que ocuparse de otros miembros de su familia, por lo que se fue de la vivienda ya que no consideró que el fuego llegaría a la zona.

Por la mañana del miércoles, ella despertó con un mensaje en el que le avisaron que se había ido la luz en el hogar de Curry, por lo que acudió de inmediato a verificar qué pasaba.

Cuando llegó, un oficial le indicó: “Lamento que la propiedad de tu abuela haya desaparecido. Se quemó por completo”. Le sugirió, además, que la buscara en el Centro Cívico de Pasadena, sitio al que enviaron a los refugiados.

Ese mismo día, Kelley usó su plataforma digital para dar a conocer lo ocurrido y preguntar si alguien había visto a ‘Momma D’, como le decían amorosamente a la intérprete retirada.

El viernes, finalmente fue escoltada por un miembro de la Guardia Nacional a la vivienda, desde donde grabó un video mostrando que todo eran cenizas y buscando entre ellas a su abuela.

El domingo, antes de enterarse del deceso, ella dijo al medio que “todavía estaba rezando por un milagro” para localizarla sana y salva, aunque no tenía “muchas esperanzas de que aún esté aquí con nosotros”.

Dalyce Curry “amaba la vida”

Tras lo sucedido, Loree Beamer-Wilkinson, otra de las nietas de Dalyce Curry, lamentó que esta se quedara sin tiempo para disfrutar su existencia.

“Ella amaba la vida y a los 95 años todavía era muy activa. Se veía hermosa, se cuidaba muy bien, se enorgullecía de quién era y de quién representaba, y era una abuela increíble”, aseveró a KABC.