Muere inesperadamente actor de ‘Águila Roja’ a los 54 años: “Es injusto”

Xabier Deive, reconocido actor gallego de series como ‘Águila Roja’, ‘Matalobos’ y ‘Vivir sin permiso’, ha muerto a los 54 años este jueves 18 de julio.

Fue su representante, Alejandro Albaiceta, quien dio a conocer el sorpresivo fallecimiento por medio de un mensaje en Instagram.

“Se nos ha ido como la estrella de rock and roll que era: discretamente”, escribió, “Ese era su estilo: no hacer más ruido del estrictamente necesario. Dejar que su trabajo y sus personajes hablaran por él”.

“Es injusto, inesperado y muy doloroso por el inmenso vacío que nos deja. Pero me consuela saber que vivió intensa y genuinamente”, agregó.

El mánager no reveló el motivo por el que el artista pereció.

El actor Xabier Deive murió a los 54 años. Imagen Alejandro Albaiceta/Instagram

Amigos y colegas despiden a Xabier Deive

Luego de que trascendiera el deceso de Xabier Deive, sus amistades le dedicaron sensibles palabras vía redes sociales.

El actor Mighello Blanco, por ejemplo, externó su sentir: “Qué noticia tan dura. Dejas un montón de papeles llenos de vida y valor irremplazable. Fuerte abrazo para la familia y todo el gremio”.

El actor Mighello Blanco despidió a Xabier Deive. Imagen Mighello Blanco/Instagram

Por su parte, la actriz Sonia Méndez, lo honró contando un recuerdo: “Por mis 30 años, me regaló una muñeca de ‘El cadáver de la novia’ que mueve la cabeza con la luz del sol”.

“Así, sin dejar de mover la cabeza cuando sale el sol, querría Xabier que siguiéramos viviendo. Era uno de los buenos”, aseguró

Sonia Méndez dedicó un mensaje a Xabier Deive. Imagen Sonia Méndez/Instagram

Por su parte, La Asociación de Actores y Actrices de Galicia anotó en X: “Queremos recordar su calidad humana, su talento y todo el cariño que despertó en el público y en nuestra profesión”.

“Su trabajo en el teatro y en el audiovisual, ámbitos en los que legó muestras incontestables de su talento artístico, deja testimonio de una forma de entender, ejercer y vivir nuestro oficio”, sumó.

Foise Xabier Deive. Dende a AAAG queremos lembrar a súa calidade humana, o seu talento e todo o agarimo que espertaba entre o público e na nosa profesión.

🔗https://t.co/hRj50COO08 pic.twitter.com/hemwkRnVls — AAAG (@TuitsDaAAAG) July 18, 2024

¿Quién era Xabier Deive?

De acuerdo con Vanitatis, de El Confidencial, Xabier Deive nació en Narón, en la comunidad autónoma de Galicia, en 1970.

Tuvo una destacada trayectoria en televisión, cine y teatro, y entre sus proyectos más destacados igualmente destacan ‘El ministerio del tiempo’ y ‘O Faro’.

Entre sus últimas películas están ‘Fatum’, que se lanzó el año pasado, y ‘Justicia Artificial’, a estrenarse próximamente.