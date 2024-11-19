Muere actor de ‘The Walking Dead’ a los 35 años: esta enfermedad le arrebató la vida

Video De qué murió Benji Gregory, querido actor infantil de 'ALF': lo que se sabe sobre su repentina partida

Paul Teal, reconocido por sus interpretaciones en series como ‘The Walking Dead’ y ‘One Tree Hill’, ha muerto a los 35 años.

La noticia fue confirmada este domingo por la pareja del intérprete, Emilia Torello, mediante un mensaje en su cuenta de Instagram.

“El hombre más reflexivo, inspirador, motivado, autodisciplinado y cariñoso falleció el viernes 15 de noviembre”, escribió.

“Paul, eras mi alma gemela, mi futuro esposo, mi roca y mi futuro. Llenaste mis pulmones de risas, mi estómago de mariposas y mi corazón de amor”, indicó.

“Te llevaron demasiado pronto, en una batalla que libraste valientemente sin falta. Aunque una parte de mí murió contigo, prometo luchar por encontrar la alegría en la vida con la misma fuerza con la que tú peleaste por vivir cada día”, sentenció.

“El mundo tiene suerte de haber tenido un momento con Paul Teal, y yo soy la persona más afortunada porque pude llamarte mío. Te amaré siempre”, finalizó.

Prometida de Paul Teal lo despide con emotivo mensaje. Imagen Emilia Torello/Instagram

¿De qué murió Paul Teal?

De acuerdo con la representante de la estrella, Susan Tolar Walters, Paul Teal pereció debido al cáncer que padecía, reporta The Hollywood Reporter.

Por su parte, Emilia Torello explicó en entrevista con TMZ que su prometido fue diagnosticado el pasado mes de abril con cáncer de páncreas neuroendocrino en etapa 4.

“Cuando se proponía algo, no había forma de detenerlo. Era la persona más diligente y dedicada”, dijo al medio.

“Realmente creí con todo mi corazón que saldría adelante gracias a esos rasgos. Eso es lo que hace que esta pérdida sea aún más trágica”, confesó la actriz.

Luego de siete meses combatiendo la enfermedad, Teal finalmente murió en un hospital en Raleigh, Carolina del Norte, reporta el sitio web.

Paul Teal luchó contra el cáncer de páncreas neuroendocrino en etapa 4. Imagen Emilia Torello/Instagram

¿Quién era Paul Teal?

Paul Teal nació en 1989 en Wilmington, Carolina del Norte. Actuó en su ciudad natal para la Opera House Theatre Co., el Thalian Association Community Theatre y la Techmoja Dance and Theater Company.

En la ‘pantalla chica’, él apareció en importantes proyectos como ‘Good Behavior’, ‘Dynasty’, ‘The Walking Dead: World Beyond’, ‘Outer Banks’, ‘The Staircase’ and ‘George & Tammy’.

En ‘One Tree Hill’, de The CW, encarnó a ‘Josh Avery’ durante seis episodios de la temporada siete, transmitida entre 2009 y 2010.

Compartió créditos con Ben Affleck y Ana de Armas en la película ‘Deep Water’, de 2022, y con Patricia Clarkson en la cinta próxima a estrenarse, ‘Lilly’.

Teal estaba filmando una nueva serie para Starz, llamada ‘The Hunting Wives’, mientras sostenía su combate contra el padecimiento.