Muere exestrella infantil de telenovelas: su auto habría recibido 12 impactos de arma de fuego

João Rebello Fernandes, reconocido actor brasileño que saltó a la fama siendo un niño gracias a su participación en telenovelas como ‘Bebê a bordo’, falleció a los 45 años.

El departamento de comunicaciones de la Policía Civil del estado de Bahía, en Brasil, informó que el DJ fue asesinado la noche del 24 de octubre, de acuerdo con Revista Quem.

Las autoridades detallaron que el artista fue “herido de bala” mientras se encontraba “a bordo de un vehículo de su propiedad” en la Plaza de la Independencia, en el municipio de Trancoso.

“Dos hombres en una motocicleta se acercaron y le dispararon a quemarropa”, especificó la institución al respecto.

Según Metrópoles, el automóvil de Robello habría recibido 12 impactos de arma de fuego. Por el momento, se desconoce cuántos de ellos lo lastimaron.

La dependencia aseveró que ya “averigua las circunstancias” de lo sucedido y que “realizan diligencias para identificar a los perpetradores y esclarecer los móviles del crimen”.

Tras las primeras indagaciones, el orden público dio a conocer que el ataque a João Rebello Fernandes no estaría motivado debido a que él incursionara en acciones ilegales.

“La línea de investigación ha conducido a la imposibilidad de cualquier implicación de la víctima en actividad delictiva”, afirmaron, reporta CNN Brasil.

Madre de João Rebello Fernandes acusa “error” tras el homicidio de su hijo

Después de lo sucedido, Maria Rebello, mamá de João Rebello Fernandes, compartió un revelador mensaje mediante Instagram.

“¡No puedo cerrar los ojos! ¡Gracias por las palabras, estoy despierta sola y Carol se ha ido a Troncoso! ¡Tierra violenta! Lo mataron por error, ¡se han confundido de coche!”, escribió, retoma CNN Brasil.

“Vivía en una ciudad donde parecía una vida tranquila con su mujer, Karine, jugando, de fiesta con su dulzura. Mi luto será eterno”, añadió.

Maria Rebello, mamá de João Rebello Fernandes, lo honró en Instagram tras su muerte. Imagen Maria Rebello/Instagram

Por su parte, la hermana de la estrella, Maria Carol Rebello, se pronunció en la red social para solicitar respeto y cese a las especulaciones.

“Aún no sabemos qué pasó, la policía de Bahía está investigando y estamos aquí dando todas las declaraciones”, apuntó en una historia.

¿Quién era João Rebello Fernandes?

João Rebello Fernandes es hijo de la directora de televisión Maria Rebello y sobrino del actor Jorge Fernando, quien perdió la vida en 2019.

En su trayectoria artística cuenta con al menos seis melodramas, entre ellas, ‘Cambalacho’ (1986), ‘Bebê a Bordo’ (1989), ‘Deus nos Acuda’ (1992), ‘Vamp’ (1991), ‘Vira-Lata’, (1996) y ‘Zazá’ (1997).