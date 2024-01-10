Muere actor italiano a los 23 años tras ser encontrado herido en Año Nuevo

Video Muere Adan Canto, actor mexicano de 'Narcos' y 'X-men': el cáncer truncó sus sueños

Una nueva tragedia embarga al mundo de la actuación tras reportarse l a muerte del actor y modelo Adam Jendoubi a los 23 años en Italia este 10 de enero, según reportes de la agencia ANSA.

El joven perdió la vida tras permanecer hospitalizado en San Leonardo, Nápoles, donde permaneció en estado de coma desde Año Nuevo, cuando fue encontrado en la calle.

¿Por qué Adam Jendoubi fue hospitalizado?

De acuerdo a la agencia italiana, el actor fue hallado tras sufrir un paro cardíaco y con heridas en el rostro en una calle de Nápoles. Se le hicieron pruebas toxicológicas, las cuales resultaron negativas.

Se piensa que Jendoubi pudo sufrir un accidente en su scooter, pero, pese a las investigaciones, las autoridades no han esclarecido qué fue lo que sucedió con el actor, quien perdió la vida tras diez días de estar en coma.

Confirman muerte del actor Adam Jendoubi y le dicen adiós

El encargado de confirmar el deceso del también modelo fue su hermano Habib Jendoubi, quien a través de su cuenta oficial de Instagram compartió un mensaje de despedida.

Destacó que su hermano había “dejado de sufrir” y que su vida ya no será la misma ahora que no lo tiene más a su lado.

“ Hoy cambia mi vida porque tú, hermano mío, ya no estarás a mi lado, pero sé que me mirarás desde arriba, protegiéndome siempre”, precisó el hermano de Adam Jendoubi.

Adam Jendoubi, actor italiano, murió a los 23 años tras estar varios días en coma Imagen Instagram Adam Jendoubi

La familia del fallecido actor señaló que el joven decidió a los 18 años ser donador de órganos, por lo que cumplirán su voluntad.

“Demostraste que fuiste un león hasta el final, un verdadero hombre con valores y principios, al elegir ya a los 18 años que el día de tu muerte querías donar tus órganos y así lo hiciste”, precisó su hermano.

Adam Jendoubi se perfilaba como una promesa en Italia, ya que no solo era modelo, también actor. En 2019, formó parte de la película ‘La paranza dei bambini’ del escritor Roberto Saviano, quien también externó su dolor ante la muerte del joven.

“Adam Jendoubi falleció a la edad de 23 años. Morir a la edad de inicio de la vida genera desesperación… Y sus órganos permanecerán y seguirán respirando en otras vidas. Adiós Adam, adiós muchacho”, sentenció.