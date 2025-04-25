Muere actor de ‘Qué buen trip’ a dos meses del fallecimiento de su hijo por agresiva enfermedad

Video Muere actor dos meses después de perder a su hijo adolescente: “No pudo con el dolor”

El actor mexicano Edgar Font, famoso por su aparición en la serie ‘Qué buen trip’, ha muerto a sólo dos meses del fallecimiento de su hijo, Axel.

La noticia fue confirmada por la Asociación Nacional de Actores este 24 de abril, un día después de que ocurriera el deceso.

PUBLICIDAD

Hasta el momento, no se ha dado a conocer información acerca del motivo por el que el también empresario perdió la vida a los 52 años.

Actor Edgar Font sufrió la muerte de su hijo antes de fallecer

Antes de su partida, Edgar Font enfrentó el duelo por la muerte de su hijo Axel, de 18 años, ocurrida el 18 de febrero pasado.

En Instagram, la esposa del artista y mamá del joven, Claudia Aline, dio a conocer que a su retoño lo diagnosticaron “el 15 de enero” con leucemia, el cáncer de los tejidos que forman la sangre.

“Mi niño en un mes se me fue”, lamentó, “siempre fue atleta, pero nunca entenderemos el porqué a él”.

En una publicación, la productora afirmó que aún no creía lo ocurrido: “Me duele el alma porque me arrancaron la mitad de mi corazón”.

Además, le dedicó unas palabras directas a Axel: “Sé que estás mejor a donde te fuiste, pero tendré que buscar fuerzas donde no hay porque me harán falta tus abrazos, tu voz, tu sonrisa, tu mirada”.

“Extrañaré escuchar la palabra ‘Má’ de tu boca, la palabra hijos ya no será lo mismo. Tu ausencia me volverá loca y así tendré que aprender a vivir. Te extrañaré por siempre y hasta mi último aliento. Descansa en paz, mi amor hermoso”, añadió.

Axel, hijo del actor Edgar Font, falleció a los 18 años. Imagen Claudia Aline/Instagram

Apenas el 15 de abril, Claudia publicó una misiva, que acompañó con una fotografía de ella con su hijo, en la que agradeció a todos aquellos que la apoyaron durante su luto.

“Yo tendré que aprender a vivir sin Axel, aunque me duela levantarme todos los días”, indicó, “tendré que seguir porque en casa tengo dos hombres hermosos por quien vivir (mi hijo Kristian y mi esposo Edgar), más un perro y un gato”.

PUBLICIDAD

“Trato de agarrar fuerzas pensando que la muerte es natural y que, como todos vamos para allá, la muerte no debe ser mala, ni es un castigo, ¡es sólo la graduación a la vida!”, reflexionó.

Esposa de Edgar Font se lamenta

Tras el fallecimiento de su marido Edgar Font, Claudia Aline se sinceró al respecto del dolor que se encuentra atravesando.

“No sé por qué la vida me está jugando esta mala pasada, no sé qué me quiere enseñar, pero mi esposo se fue a cuidar a su hijo pequeño”, manifestó.

“Mi compañero de vida no pudo con el dolor de haber perdido a su pequeño”, confesó, sin ahondar en ello.

Ella y sus seres queridos han velado al intérprete desde la tarde del jueves en una funeraria en la ciudad de Guatemala, donde residen.