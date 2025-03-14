Muere actor de ‘Los parientes pobres’ y ‘María Isabel’

Video Muere actor de ‘El diario de Daniela’ en raras circunstancias: esto pasó

Carlos Osiris, actor conocido por su participación en telenovelas mexicanas como ‘Los parientes pobres’ y ‘María Isabel’, ha fallecido.

La noticia fue compartida por la Asociación Nacional de Intérpretes por medio de Facebook este jueves 13 de marzo.

“A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI. ¡Descanse en paz!”, indicaron.

La institución no dio a conocer la causa de la defunción del artista ni tampoco detalles de los servicios funerarios en su honor.

La Asociación Nacional de Intérpretes informó sobre la muerte del actor Carlos Osiris. Imagen Asociación Nacional de Intérpretes/Facebook

¿Cuándo murió Carlos Osiris?

Previamente, el director editorial de Comarketing-News, Fercho Buscetti, informó en la misma red social al respecto del deceso, revelando en qué fecha ocurrió.

“Lamentablemente este domingo 9 de marzo murió el actor de cine, teatro y televisión Carlos Osiris”, anotó en un ‘post’.

Él tampoco dio a conocer qué le sucedió y se concentró en resaltar los proyectos en los que el famoso demostró su talento.

“Se le recuerda en películas como ‘Neza, ciudad del vacío’ y ‘El Cholo’. También tuvo participación en las telenovelas ‘María Isabel’, ‘Alondra’, ‘Más allá del puente’ y ‘Los parientes pobres’”, expuso.

“Entre las obras de teatro en las que trabajó destacan la Ópera Rock ‘Kumán’, así como ‘Falsa crónica de Juana la loca’, ‘La Güera Rodríguez’ y ‘Las tentaciones de María Egipciaca’”, añadió.

Aunque no ahondó al respecto, la actriz Patricia Perrín aseveró en un mensaje que la partida de su “querido amigo” fue “repentina”.