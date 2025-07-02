Muertes de famosos

Muere querido actor tras enfrentar al cáncer 5 veces: así fueron sus últimos momentos

El artista Carlos Merced luchó contra la enfermedad, que atacó sus pulmones e hígado. Fue internado el pasado miércoles 26 de junio.

Carlos Merced, querido actor y comediante puertorriqueño, murió, a los 62 años, este martes 1 de julio, en la ciudad de Kissimmee, al sur de Orlando, Florida, donde residía hace 15 años.

La noticia fue confirmada, “con profundo pesar”, por los seres queridos del artista a través de redes sociales.
“Gran ser humano que nos deja un legado de amor, compromiso y dedicación que será recordado por todos quienes tuvieron el privilegio de conocerlo”, escribieron.

“La familia agradece las muestras de cariño y acompañamiento en este difícil momento”, agregaron en su mensaje.

Hasta el momento, se desconocen las causas exactas de su deceso. Univision Noticias puntualiza que a él el cáncer lo atacó en cinco ocasiones: cuatro en el hígado y una en el pulmón.

El actor Carlos Merced murió a los 62 años.
El actor Carlos Merced murió a los 62 años.
Imagen Carlos Merced/Instagram

Los últimos momentos de Carlos Merced

Yasmín Mejías, actriz y amiga de Carlos Merced, reveló a El Nuevo Día que el lunes, 30 de junio, lo trasladaron a la unidad de hospicio en el hospital entre las 18:30 y 19:00 horas.

El boricua fue internado el miércoles 26 de junio luego de presentar una baja oxigenación mientras se encontraba en su casa.

En la clínica, le extrajeron líquido de un pulmón, pero, al parecer, el domingo en la noche sufrió una crisis respiratoria, por lo que lo entubaron, reporta el diario.

No obstante, dado que él había dado instrucciones claras de que no quería que lo entubaran, los doctores anularon el procedimiento.

“En esas últimas semanas él se mantuvo, como siempre, positivo. Aunque ya esta vez, los médicos habían hablado con él y sabía cómo estaba la situación”, contó Mejías.

“La complicación que él tuvo realmente fue que a raíz de la caída que sufrió el año pasado, donde le salieron unas úlceras en sus piernas, por lo que habían suspendido la quimioterapia en pastillas, ya que no sanaban esas úlceras. Entonces, ahí, todo el proceso se aceleró”, sumó.

La lucha de Carlos Merced por su salud

Hace seis meses, Carlos Merced conversó con El Nuevo Día sobre su batalla para poder vencer la grave enfermedad.

“Mi estado de salud había mejorado notablemente. [Sin embargo] me hospitalizaron la semana pasada por falta de respiración, pero regresé anoche al hospital con los mismos síntomas y estoy recluido nuevamente”, dijo, el 31 de enero.

“Ahora toca continuar con el nuevo tratamiento de quimioterapia que recién comencé y esperar los resultados a través de varios estudios”, añadió.

En 2010, el intérprete sufrió cirrosis avanzada en el hígado, por lo que recibió un trasplante de ese órgano ese mismo año.

En 2021, lo diagnosticaron con cáncer en el hígado, el cual estaba en remisión desde entonces. Al año siguiente, le detectaron el padecimiento en el pulmón izquierdo, del cual celebró su recuperación a inicios de 2023.

