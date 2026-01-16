Natalia Jimenez Natalia Jiménez habla sobre continuar con la vida tras la trágica muerte de su “primo” Yeison Jiménez La cantante española se mostró conmovida al compartir que retomaría sus actividades tras una semana “difícil” luego del fallecimiento del intérprete colombiano.



Natalia Jiménez, exvocalista de La Quinta Estación, habló, al borde de las lágrimas, sobre su regreso a los escenarios tras los momentos complicados que ha pasado debido a la muerte de su “primo” Yeison Jiménez.

La cantante compartió en Instagram un video que grabó minutos antes de dar un show en León, Guanajuato, México, la noche de este 15 de enero.

“Aunque hemos pasado una semana medio difícil con lo de Yeison, pero eh, pues tenemos que seguir adelante”, dijo ante la cámara, visiblemente conmovida.

“Como en la canción de ‘Caminos de Guanajuato’, donde se dice lo de ‘la vida no vale nada’. Estoy muy contenta de poder presentarme esta noche, me van a ver más sensible de lo habitual, que lo sepan”, añadió.

En el mensaje con el que acompañó el clip, la española se sinceró: “La vida debe de continuar y verlos a ustedes, siempre será un bálsamo para mi alma”.

Natalia Jiménez compartió un emotivo mensaje previo a retomar sus actividades laborales tras la muerte de Yeison Jiménez. Imagen Natalia Jiménez/Instagram

Natalia Jiménez habló así de Yeison Jiménez en su homenaje

El 14 de enero se llevó a cabo un homenaje póstumo para Yeison Jiménez y las personas que fallecieron con él a causa de un accidente aéreo, ocurrido el sábado 10.

Natalia Jiménez no acudió en persona a la Movistar Arena, en Bogotá, Colombia, donde se realizó el evento, pero sí envió una declaración grabada.

“Estoy aquí para honrar el adiós a un ser muy especial, un amigo, un artista muy querido no sólo por los colombianos, sino por todos los corazones que tocó con su música y su sonrisa por todo el mundo, en cada escenario que pisó”, comentó.

“Además del apellido, compartíamos él y yo la pasión por la música. Se me fue mi primo, mi compañero de mil batallas y anécdotas, pero nos dejó un gran legado y un ejemplo con su historia de vida, una vida muy inspiradora para todos”, agregó emocionada.