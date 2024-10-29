Muere famoso actor de ‘Rosa salvaje’ y ‘Las vías del amor’

Video 'Don Camerino’ 'desapareció’ antes de morir: el misterio del actor Juan Verduzco de La Familia P. Luche

El reconocido actor Miguel Antonio González Sánchez, mejor conocido artísticamente como Antonio Miguel, ha muerto.

La noticia del fallecimiento del artista, quien participó en telenovelas como ‘Rosa salvaje’ y ‘Las vías del amor’, fue dada a conocer por la Asociación Nacional de Actores la tarde de este 28 de octubre.

La dependencia no compartió qué le sucedió al intérprete, pero sí externó sus “condolencias a sus familiares, amigos y compañeros”.

El actor Antonio Miguel murió, informó la ANDA este 28 de octubre. Imagen ANDA/X

¿Quién era Antonio Miguel?

Miguel Antonio González Sánchez inició su carrera en el mundo del entretenimiento mexicano como actor de teatro.

Su debut en televisión ocurrió en 1978 gracias a los melodramas ‘Viviana’, estelarizada por Lucía Méndez, y ‘Domenica Montero’.

A lo largo de su trayectoria, él formó parte de los elencos de novelas como ‘Rosa salvaje’, ‘Al filo de la muerte’, ‘Soñadoras’ y ‘Amarte es mi pecado’.

De igual manera, tuvo presencia en capítulos de los programas ‘Hora marcada’ y ‘Mujer, casos de la vida’, conducido por Silvia Pinal.

Su talento también fue evidenciado en el llamado ‘Séptimo arte’ pues apareció en películas como ‘Los renglones torcidos de Dios’ y ‘No vale nada la vida’.

Él hizo varios doblajes para Disney. Puso su voz al personaje ‘Gilbert Huph’, en ‘Los Increíbles’, y al ‘Sr. Smee’, de ‘Peter Pan: El regreso al país de Nunca Jamás’.