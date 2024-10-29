Muertes de famosos

Muere famoso actor de ‘Rosa salvaje’ y ‘Las vías del amor’

La Asociación Nacional de Actores dio a conocer la noticia del fallecimiento de Antonio Miguel, quien participó en diversos melodramas exitosos, incluyendo ‘Soñadoras’.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video 'Don Camerino’ 'desapareció’ antes de morir: el misterio del actor Juan Verduzco de La Familia P. Luche

El reconocido actor Miguel Antonio González Sánchez, mejor conocido artísticamente como Antonio Miguel, ha muerto.

La noticia del fallecimiento del artista, quien participó en telenovelas como ‘Rosa salvaje’ y ‘Las vías del amor’, fue dada a conocer por la Asociación Nacional de Actores la tarde de este 28 de octubre.

PUBLICIDAD

La dependencia no compartió qué le sucedió al intérprete, pero sí externó sus “condolencias a sus familiares, amigos y compañeros”.

El actor Antonio Miguel murió, informó la ANDA este 28 de octubre.
El actor Antonio Miguel murió, informó la ANDA este 28 de octubre.
Imagen ANDA/X

Más sobre Muertes de famosos

Muere conocida pareja de 'youtubers' en accidente en la montaña: tenían planes de boda
1 mins

Muere conocida pareja de 'youtubers' en accidente en la montaña: tenían planes de boda

Univision Famosos
Muerte de diseñadora Martha Nolan O'Slatarra: investigación da "impactante" giro
2 mins

Muerte de diseñadora Martha Nolan O'Slatarra: investigación da "impactante" giro

Univision Famosos
Muere presentadora justo el día de su cumpleaños: estaba “atravesando por un momento de crisis”
2 mins

Muere presentadora justo el día de su cumpleaños: estaba “atravesando por un momento de crisis”

Univision Famosos
Muere madre de Jeff Bezos: así despidió Lauren Sánchez a su suegra
1:06

Muere madre de Jeff Bezos: así despidió Lauren Sánchez a su suegra

Univision Famosos
Muere actriz de ‘Arrástrame al Infierno’ y ‘Esposas Desesperadas’: lo que se sabe
1 mins

Muere actriz de ‘Arrástrame al Infierno’ y ‘Esposas Desesperadas’: lo que se sabe

Univision Famosos
Muere ex Miss Universe Rusia a meses de su boda: revelan trágico accidente por el que perdió la vida
2 mins

Muere ex Miss Universe Rusia a meses de su boda: revelan trágico accidente por el que perdió la vida

Univision Famosos
El pasado en común entre Adamari López y el fallecido actor por “aneurisma” de Marea de Pasiones 
1:00

El pasado en común entre Adamari López y el fallecido actor por “aneurisma” de Marea de Pasiones 

Univision Famosos
Muere cantante Guadaña Jr. minutos antes de salir al escenario en homenaje a su fallecido padre
2 mins

Muere cantante Guadaña Jr. minutos antes de salir al escenario en homenaje a su fallecido padre

Univision Famosos
Muere apreciado actor de Marea de Pasiones a los 38 años: revelan la causa de su fallecimiento
0:57

Muere apreciado actor de Marea de Pasiones a los 38 años: revelan la causa de su fallecimiento

Univision Famosos
Muere querido actor de Marea de Pasiones y La Rosa de Guadalupe tras situación cerebral
2 mins

Muere querido actor de Marea de Pasiones y La Rosa de Guadalupe tras situación cerebral

Univision Famosos

¿Quién era Antonio Miguel?

Miguel Antonio González Sánchez inició su carrera en el mundo del entretenimiento mexicano como actor de teatro.

Su debut en televisión ocurrió en 1978 gracias a los melodramas ‘Viviana’, estelarizada por Lucía Méndez, y ‘Domenica Montero’.

A lo largo de su trayectoria, él formó parte de los elencos de novelas como ‘Rosa salvaje’, ‘Al filo de la muerte’, ‘Soñadoras’ y ‘Amarte es mi pecado’.

De igual manera, tuvo presencia en capítulos de los programas ‘Hora marcada’ y ‘Mujer, casos de la vida’, conducido por Silvia Pinal.

Su talento también fue evidenciado en el llamado ‘Séptimo arte’ pues apareció en películas como ‘Los renglones torcidos de Dios’ y ‘No vale nada la vida’.

Él hizo varios doblajes para Disney. Puso su voz al personaje ‘Gilbert Huph’, en ‘Los Increíbles’, y al ‘Sr. Smee’, de ‘Peter Pan: El regreso al país de Nunca Jamás’.

El actor Antonio Miguel participó en televisión y cine.
El actor Antonio Miguel participó en televisión y cine.
Imagen ANDA/ANDI/X
Relacionados:
Muertes de famososTelenovelasFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
LALOLA
Gratis
Es por su bien
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD