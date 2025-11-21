Miss Jamaica se encuentra en cuidados intensivos tras fuerte caída en Miss Universe: piden oraciones

Gabrielle Henry, Miss Jamaica, se encuentra en cuidados intensivos tras la fuerte caída que sufrió durante su participación en la competencia preliminar de Miss Universe 2025.

A través de un comunicado emitido por la organización de Miss Universo Jamaica, la familia de la jamaiquina reveló que Gabrielle “no está bien” de salud como se había pensado.

“Esta es una actualización oficial con respecto a la condición médica de la Dra. Gabrielle ‘Gabby’ Henry, quien permanece hospitalizada en Tailandia. Su hermana, la doctora Phylicia Henry-Samuels, que actualmente se encuentra en Tailandia con su madre, Maureen Henry, aconsejó a la organización sobre los últimos acontecimientos”, declararon el viernes 21 de noviembre.

“Gabby no está tan bien como habríamos esperado, pero el hospital continúa tratándola como corresponde”, dijo su hermana a la organización.

Miss Jamaica sufrió una aparatosa caída en Miss Universe 2025 que la tiene en cuidados intensivos. Imagen Miss Universe Jamaica / Instagram



De acuerdo con el informe de salud de Miss Jamaica, Gabriella deberá “permanecer en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) durante un mínimo de siete días, ya que los médicos continúan su estrecha vigilancia y atención especializada”.

Piden oraciones por Miss Jamaica

Ante el delicado estado de salud de la representante de Jamaica, la Organización de Miss Universo Jamaica pidió oraciones por la recuperación de Gabriella, así como respeto y discreción durante su permanencia en el hospital.

“Durante este momento profundamente difícil, la Organización de Miss Universo Jamaica está pidiendo seriamente a los jamaiquinos en casa y en toda la diáspora para que continúen manteniendo a Gabrielle en sus oraciones. También alentamos a los amigos, seguidores y buenos deseos en todo el mundo a unirse para levantarla en amor, fuerza y esperanza”.

“Respetuosamente pedimos al público y a los usuarios de las redes sociales que eviten compartir comentarios negativos, información errónea o especulaciones que puedan causar mayor angustia a la familia. Nuestro enfoque principal sigue siendo la recuperación de Gabrielle y el bienestar de sus seres queridos. Solicitamos amablemente que continúe la compasión, sensibilidad y privacidad mientras la familia navega por este periodo difícil”, sentenciaron.

¿Qué le pasó a Miss Jamaica?

El 19 de noviembre, durante la competencia preliminar de Miss Universe 2025, Gabrielle Henry, Miss Universe Jamaica, cayó del escenario.

Durante la pasarela de traje de noche, la joven, que llevaba la mirada en alto, pisó fuera del escenario y cayó. De inmediato las luces se apagaron y Raúl Rocha junto a Nawat Itsaragrisil se levantaron de sus asientos para auxiliar a la modelo de 28 años, quien no podía ponerse en pie.