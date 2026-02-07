Vicente Fernández Jr. Nace Isabella, la hija de Vicente Fernández Jr. y Mariana González: así la presentaron Vicente Fernández Jr. y su esposa Mariana González anunciaron la llegada de su hija con una tierna fotografía. La bebé nació antes de lo previsto.



Vicente Fernández Jr. y su esposa Mariana González anunciaron la llegada de la pequeña Isabella, la bebé nació el 6 de febrero en un hospital de Zapopan, Jalisco.

El orgulloso padre, de 62 años, compartió en redes sociales la primera fotografía del emotivo momento, donde aparece con bata de quirófano sosteniendo la mano de su hija recién nacida.

Aunque Isabella estaba prevista para nacer el 17 de febrero, se adelantó casi dos semanas, sorprendiendo a la familia Fernández.

Así presentaron a la pequeña Isabella. Imagen Mariana González/Instagram

El embarazo se logró mediante un proceso de fecundación in vitro, ya que el cantante se había sometido a una vasectomía años atrás.

La pareja anunció la dulce espera a mediados de 2025, y desde entonces compartieron con el público los momentos más significativos de la preparación para su llegada.

Un baby shower de lujo

El 19 de enero familiares y amigos se reunieron en el icónico rancho Los Tres Potrillos para celebrar un sofisticado baby shower con temática al que nombraron 'El Circo de Isabella', donde predominó el color rosa.

Entre los asistentes destacó la presencia de doña Cuquita, viuda de Vicente Fernández, quien se mostró feliz por la llegada de su nieta número 12.

Isabella es la quinta hija de Vicente Fernández Jr. y nace casi 30 años después de la llegada de Ramón, su hijo varón menor. Por su parte, es la primera niña para Mariana, pues ya es madre de dos adolescentes.