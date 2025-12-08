Miss Universo Revelan graves daños que sufrió Miss Jamaica tras aparatosa caída en Miss Universe Miss Universe Organization emitió un comunicado para dar a conocer información sobre la condición de la modelo Gabrielle Henry, quien se cayó desde el escenario en un evento preliminar del certamen de belleza.



Miss Universe Organization y la familia de Miss Jamaica, Gabrielle Henry, han compartido información de cómo se encuentra ella a días de que sufriera una grave caída durante una competencia preliminar en Miss Universe 2025, el 19 de noviembre.

Este 8 de diciembre se difundió mediante la cuenta oficial de Instagram del organismo un comunicado oficial en el que dan a conocer que ella aún está recibiendo atención de los doctores.

En el escrito revelan que la modelo sufrió a raíz del accidente “una hemorragia intracraneal con pérdida de conocimiento”, así como “una fractura, laceraciones faciales y otras lesiones importantes”.

La también doctora, que fue ingresada en el área de cuidados intensivos de una clínica en Bangkok en “estado crítico”, sigue “requiriendo supervisión especializada las 24 horas del día”.

Miss Jamaica continuará con su recuperación

De acuerdo con lo indicado, Gabrielle Henry “regresará a Jamaica en los próximos días acompañada por un equipo médico completo”.

“Será trasladada directamente al hospital para continuar con su tratamiento y recuperación”, se puntualiza en el texto.

La dependencia expuso que están financiando el vuelo de repatriación de Miss Jamaica, con todo lo necesario para su cuidado, y que cubrirán todos los gastos futuros.

En esta misma oportunidad aprovecharon para referirse a señalamientos que han circulado, señalan, en la prensa.

“Ciertos reportajes de los medios de comunicación que sugieren que la doctora Henry contribuyó de alguna manera al incidente son totalmente inexactos”, externaron.

“Miss Universe Organization nunca ha culpado a la Dra. Henry y confirma que esas sugerencias son infundadas y no reflejan los hechos”, agregaron.

Miss Universe Organization emitió este comunicado hablando del estado de Miss Jamaica, Gabrielle Henry. Imagen Miss Universe/Instagram

¿Miss Universe Organization culpó a Miss Jamaica por lo sucedido?

Una semana después de que la mexicana Fátima Bosch ganara Miss Universe 2025, Melissa Sapini, representante de Haití, habló con People sobre el percance de Gabrielle Henry.

Ella aseveró que después de que su compañera cayera del escenario, las participantes fueron convocadas a una reunión, dónde, alega, un miembro del personal del concurso responsabilizó a Miss Jamaica.