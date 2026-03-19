Miss Universo Miss Jamaica es dada de alta del hospital a cuatro meses de su aparatosa caída en Miss Universe En su camino de recuperación, finalmente Gabrielle Henry ya no debe permanecer internada. Ella sufrió “una hemorragia intracraneal”, y otras lesiones, tras caer del escenario en noviembre del año pasado.



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Gabrielle Henry, Miss Jamaica 2025, ha sido dado de alta del hospital a cuatro meses de que sufriera una aparatosa caída durante su participación en un evento del último Miss Universe.

Mark McDermoth y Karl Williams, organizadores del certamen, dieron a conocer la buena noticia por medio de un comunicado, vía The Gleaner, según People.

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Ellos confirmaron que la modelo de 28 años ahora se encuentra recuperándose con la ayuda de su equipo médico.

“Aún no ha retomado sus funciones como Miss Universe Jamaica, por lo que, por el momento, no tiene programadas entrevistas ni apariciones oficiales”, declararon.

Hasta el momento, la doctora especialista en oftalmología no se ha pronunciado al respecto de este avance en su proceso de sanación.

Fue el 19 de noviembre de 2025 cuando, durante la competencia preliminar de traje de gala, Gabrielle se cayó desde el escenario.

A raíz de dicho percance, la reina de belleza sufrió “una hemorragia intracraneal con pérdida de conocimiento”, así como “una fractura, laceraciones faciales y otras lesiones importantes”.

En los meses posteriores, ella reapareció esporádicamente en Instagram para compartir pormenores de su estado de salud.

Miss Jamaica revela qué ha aprendido tras este problema

En febrero, Gabrielle Henry se sinceró en una reflexión acerca de lo que le ha enseñado el accidente que tuvo.

“Esta temporada ha redefinido para mí los conceptos de recuperación y renovación. Justo cuando lo único que deseaba era representar a Jamaica dando lo mejor de mí, me enfrenté a la lesión más inesperada de mi vida. Eso lo cambió todo”, escribió en un ‘post’.

“Sin embargo, he aprendido que una caída puede revelar una fuerza interior que ni siquiera sabías que tenías. Mi mayor fortaleza ha sido decidir levantarme, incluso mientras sigo en este camino”, confesó.

Ella señaló que sabe que su “historia aún se está desarrollando” y que “lo que sucedió no fue el final”, sino que “marcó el comienzo de la construcción de un legado más sólido”.