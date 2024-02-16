Tras mostrar a su hijo piloto, Michelle Vieth presume que su hija es actriz (y es idéntica a ella)

Video Hijo de Michelle Vieth ya es piloto del ejército: la actriz está muy orgullosa de su primogénito

Michelle Vieth se mostró orgullosa de su primogénito, quien ya es piloto aviador del ejército de EEUU a sus 18 años. Así lo presumió el 10 de febrero en Instagram. Más tarde, externó su felicidad porque en unos días se estrenará la película en la que trabajó con su hija adolescente.

Con un cariñoso mensaje, la actriz de 'Soñadoras', telenovela que puedes ver en ViX, se mostró muy orgullosa de Michelle Ampudia, que ya tiene 16 años.

PUBLICIDAD

"Cerré mis ojos y esto sucedió. Michelle Ampudia, mi cielo hermosa qué orgullo siento de ver tu compromiso y desempeño en 'La Loca del Reforma' que estrenamos juntas este 7 de Marzo 2024", inició en el mensaje de Instagram.

"Ni en mis mejores sueños imaginé que debutáramos de la mano… Misma que siempre tú y tus hermanos han tenido… Dios ha sido muy bueno y no puedo más que dar gracias... Te amo con todo mi ser y toda mi alma…", finalizó en la publicación que recibió cientos de felicitaciones de sus seguidores.

El texto va acompañado de un par de fotografías de la adolescente en las que posa con un vestido de noche, así como también del tráiler de la película.

Michelle Ampudia, hija de Michelle Vieth. Imagen Michelle Vieth/Instagram

El hijo de Michelle Vieth es piloto del ejército de EEUU

El 10 de febrero la actriz de la telenovela 'La Madrastra', que también puedes ver en ViX, presumió el logro de su primogénito, incluso, lo acompañó a bordo de la aeronave que voló por primera vez solo.

"Cerré mis ojos y esto sucedió… Lean Vieth, no puedo estar más orgullosa de todo lo que has logrado mi cielo… Como papás soñamos en darles alas a nuestros hijos, pero esto va más allá de cualquier sueño que yo haya podido tener… Te amo con toda mi Alma y con todo mi ser…", sentenció.

Michelle compartió una serie de fotografías de su hijo mientras piloteaba, así como también algunos videos breves de la experiencia que vivió en las nubes.

Lean, hijo de Michelle Vieth. Imagen Michelle Vieth/Instagram