Ellos son los hijos de Michelle Vieth: ¿quiénes son sus papás?

La actriz se convirtió en madre en cuatro ocasiones: el mayor es piloto del ejército de Estados Unidos, mientras que su hija más grande es actriz.

Video Hijo de Michelle Vieth ya es piloto del ejército: la actriz está muy orgullosa de su primogénito

Michelle Vieth es una de las actrices más queridas de México. Su fama se consolidó tras protagonizar la telenovela 'Mi pequeña traviesa' en 1998, pero más allá de su exitosa carrera, la actriz disfruta al máximo su faceta como madre de cuatro.

¿Cuántos hijos tiene y quiénes son sus papás?

Su debut como madre llegó en 2005 con el nacimiento de Leandro, quien ahora tiene 18 años y se ha convertido en piloto aviador del ejército de Estados Unidos.

Michelle, de 16 años, es la segunda hija de la actriz y, al igual que su hermano mayor, es fruto de su relación con el empresario Leandro Ampudia. La joven ha decidido seguir los pasos de su madre y ya incursiona en el mundo de la actuación.

Christian y Selika, de 9 y 7 años respectivamente, son los hijos menores de Michelle Vieth. Nacieron durante su matrimonio con el torero Christian Aparicio, del que se separó en 2019 luego de más de tres años juntos.

Video Michelle Vieth casi perdió a sus hijos por amor: puso su corazón en las manos equivocadas


Si bien Michelle procura mantener un perfil reservado en sus redes sociales, ocasionalmente comparte imágenes de sus hijos, dejando ver lo mucho que han crecido y sus logros personales.

La actriz ha demostrado ser una madre dedicada y orgullosa de sus hijos. Sus cuatro hijos son su mayor tesoro y su principal fuente de inspiración. La actriz ha encontrado en la maternidad una de las experiencias más gratificantes de su vida.

