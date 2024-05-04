Hijos de Michelle Vieth no son ajenos al escándalo por el video íntimo que la persigue

Video Hijo de Michelle Vieth ya es piloto del ejército: la actriz está muy orgullosa de su primogénito

Desde hace 20 años, Michelle Vieth ha vivido bajo la sombra del escándalo sexual que provocó la filtración de un video íntimo.

Al ser madre de cuatro, la actriz compartió que a sus hijos siempre les ha hablado con la verdad y saben sobre la polémica que la persigue.

"Desde que mis hijos son pequeños lo que yo viví se los he transmitido de una u otra forma a su nivel y de una forma que ellos lo puedan entender", explicó en entrevista con el programa 'Ventaneando'.

La protagonista de 'Soñadoras', telenovela que puedes ver en ViX, es mamá de dos adolescentes, Leandro y Michelle, de 18 y 16 años respectivamente, además de Christian y Selika, quienes tienen 9 y 7.

Michelle aseguró que tiene "una comunicación amplia" con sus retoños, por lo que están enterados de lo que implica la presión mediática.

En 2021, Vieth dio a conocer que estaba preparando un documental para contar su historia de manera "documentada", por lo cual explicó que desde pequeños sus hijos ya sabían sobre el escándalo.

" Mis hijos no están ajenos a la situación, yo siempre he hablado con ellos (…) Bajarte tú como adulto a su nivel y hablar las cosas como son", explicó en ese momento a la prensa.

¿Cuál es el escándalo de Michelle Vieth?

En 2003 se viralizó un video de la actriz teniendo relaciones con un hombre al que no se le veía el rostro. Michelle acusa que fue su exesposo, Héctor Soberón, quien lo filtró, pues semanas antes él declaró que ella supuestamente le había sido infiel.

Años después, la actriz enfrentó la situación públicamente y aseveró que el hombre con el que aparecía en el video era Héctor, negando haber estado con otra persona.