Michelle Vieth tiene cuatro hermosos hijos: dos de ellos son "igualitos" a la actriz

Fue en el 2004 cuando salió el video íntimo de la intérprete. Si bien por mucho tiempo evitó el tema, en noviembre de 2021 decidió contar cómo vivió esa invasión a su privacidad.

Durante una entrevista, le dijo a Yordi Rosado que su ex esposo, Hector Soberón, con quien estuvo casada dos años desde 2002, fue quien presuntamente grabó esos momentos y los difundió.

Unos meses antes, en junio, le dijo a diversos medios de comunicación que está preparando un documental y que además le ha hablado a sus hijos del video.

"Mis hijos no están ajenos a la situación, yo siempre he hablado con ellos. Uno de los errores más grandes que cometemos como padres es el subestimar a nuestros hijos, es pensar que a un niño de 3 o 4 años no le puedes hablar cosas que necesita saber”, contó la actriz.

¿Quiénes son los hijos de Michelle Vieth?

La protagonista de ‘Mi pequeña traviesa’ tiene cuatro hijos. El primogénito, Leandro, tiene 16 años y al igual que su primera niña, Michelle de 14 años, son producto de la relación que tuvo con el empresario Leandro Ampudia, de 2004 a 2011.

Leonardo

En una imagen que compartió Michelle con el adolescente en 2020, sus seguidores mencionaron el parecido entre los dos. “Tu clon” y “los mismos ojos”, se pueden leer en algunos comentarios.

Michelle

Los fans también consideran que su hija Michelle es ‘igualita’ a ella. Asimismo, le ha seguido los pasos a su mamá, comenzando una carrera artística.

En 2018 las dos participaron en la serie web ‘Mexico macabro’. En una entrevista para ‘El Universal’, la famosa dijo que estuvo feliz de trabajar a lado de su hija pero fue complicado.

“Estoy muy contenta que nos hayan invitado, que me hayan dado la oportunidad de trabajar con mi hija, es una experiencia maravillosa, estuvimos en un gran equipo, me sentía en casa….este fue un reto como actriz, como mamá de estar actuando con mi hija”.

Anteriormente la joven había tenido una pequeña participación en el programa ‘Narcos’ y Michelle le dijo a Despierta América que estaba muy orgullosa de ella.

Cargando Video... A Michelle Vieth se le pone "la piel chinita" al contar dónde y con quién su hija debutó como actriz

Cristian y Selika

Los dos menores de la familia, Christian de 7 años y Selika de 5, son producto del matrimonio que mantuvo la intérprete hasta 2019 con el torero Christian Aparicio.