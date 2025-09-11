Michelle Vieth cambia de look drásticamente: dice adiós al cabello pelirrojo y así luce
Michelle Vieth compartió el proceso de transformación en sus redes sociales y sorprendió con el resultado.
Michelle Vieth sorprendió a sus seguidores con un radical cambio de look. Le dijo adiós al cabello rojizo después de seis meses.
La actriz regresó al rubio, imagen que la caracterizado durante gran parte de su trayectoria artística.
Este 10 de septiembre la protagonista de 'Mi Pequeña Traviesa', telenovela que puedes ver en ViX, compartió en redes todo el proceso.
"Mi primero, mi último, mi todo… Cambio de look, solo con el mejor… The Real House of Beauty. Eres el mejor", escribió en la publicación en la que agradeció al salón de belleza y al Bran, su estilista.
Fue en febrero cuando Michelle se convirtió en pelirroja dejándose llevar por la tendencia: "La diferencia está en esos pequeños detalles. No conozco a alguien que ame tanto y esté al pendiente del más mínimo detalles como Brando, el amor, el cariño que le pone a cada uno de los looks que diseña para mi es insuperable", escribió en Instagram en ese entonces.
Esta no es la primera vez que la actriz cambia de imagen de manera radical. A lo largo de su carrera se ha dejado ver con diferentes estilos, entre ellos el cabello corto con un boop, así como también con el pelo castaño.