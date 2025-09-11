Michelle Vieth

Michelle Vieth cambia de look drásticamente: dice adiós al cabello pelirrojo y así luce

Michelle Vieth compartió el proceso de transformación en sus redes sociales y sorprendió con el resultado.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

BodyTune_1599012728817.png
Por:
Ashbya Meré.
Video Michelle Vieth reacciona a críticas sobre su rostro y revela a qué se debe su apariencia

Michelle Vieth sorprendió a sus seguidores con un radical cambio de look. Le dijo adiós al cabello rojizo después de seis meses.

La actriz regresó al rubio, imagen que la caracterizado durante gran parte de su trayectoria artística.

PUBLICIDAD

Más sobre Michelle Vieth

Michelle Vieth reacciona a críticas sobre su rostro y revela a qué se debe su apariencia
0:49

Michelle Vieth reacciona a críticas sobre su rostro y revela a qué se debe su apariencia

Univision Famosos
Hijo de Michelle Vieth se gradúa con honores de sus estudios militares: ya tiene 19 años
0:43

Hijo de Michelle Vieth se gradúa con honores de sus estudios militares: ya tiene 19 años

Univision Famosos
Héctor Soberón reacciona a buenos deseos de su ex Michelle Vieth tras diagnóstico de cáncer de mama
0:59

Héctor Soberón reacciona a buenos deseos de su ex Michelle Vieth tras diagnóstico de cáncer de mama

Univision Famosos
Michelle Vieth reacciona al diagnóstico de cáncer de mama de su ex Hector Soberón
1:13

Michelle Vieth reacciona al diagnóstico de cáncer de mama de su ex Hector Soberón

Univision Famosos
Hijo de Aracely Arámbula y Luis Miguel debutaría primero como modelo: "Es muy guapo"
2 mins

Hijo de Aracely Arámbula y Luis Miguel debutaría primero como modelo: "Es muy guapo"

Univision Famosos
Michelle Vieth se queda "sin palabras" en pleno vuelo pilotado por su hijo de 19 años: ya es cadete
0:53

Michelle Vieth se queda "sin palabras" en pleno vuelo pilotado por su hijo de 19 años: ya es cadete

Univision Famosos
Hijos de Michelle Vieth son idénticos a la actriz y están enormes, ¿a qué se dedican?
0:50

Hijos de Michelle Vieth son idénticos a la actriz y están enormes, ¿a qué se dedican?

Univision Famosos
Hijos de Michelle Vieth no son ajenos al escándalo por el video íntimo que la persigue
2 mins

Hijos de Michelle Vieth no son ajenos al escándalo por el video íntimo que la persigue

Univision Famosos
Ellos son los hijos de Michelle Vieth: ¿quiénes son sus papás?
1 mins

Ellos son los hijos de Michelle Vieth: ¿quiénes son sus papás?

Univision Famosos
Tras mostrar a su hijo piloto, Michelle Vieth presume que su hija es actriz (y es idéntica a ella)
2 mins

Tras mostrar a su hijo piloto, Michelle Vieth presume que su hija es actriz (y es idéntica a ella)

Univision Famosos

Este 10 de septiembre la protagonista de 'Mi Pequeña Traviesa', telenovela que puedes ver en ViX, compartió en redes todo el proceso.

"Mi primero, mi último, mi todo… Cambio de look, solo con el mejor… The Real House of Beauty. Eres el mejor", escribió en la publicación en la que agradeció al salón de belleza y al Bran, su estilista.

Michelle Vieth regresó al rubio.
Michelle Vieth regresó al rubio.
Imagen Michelle Vieth/Instagram

Fue en febrero cuando Michelle se convirtió en pelirroja dejándose llevar por la tendencia: "La diferencia está en esos pequeños detalles. No conozco a alguien que ame tanto y esté al pendiente del más mínimo detalles como Brando, el amor, el cariño que le pone a cada uno de los looks que diseña para mi es insuperable", escribió en Instagram en ese entonces.

Esta no es la primera vez que la actriz cambia de imagen de manera radical. A lo largo de su carrera se ha dejado ver con diferentes estilos, entre ellos el cabello corto con un boop, así como también con el pelo castaño.

Michelle Vieth ha sorprendido con diferentes cambios de look.
Michelle Vieth ha sorprendido con diferentes cambios de look.
Imagen Mezcalent, Michelle Vieth/Instagram
Relacionados:
Michelle ViethlookTelenovelasNovelasCelebridadesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Sin ti no puedo
Instintos
Papá Soltero
Gratis
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD