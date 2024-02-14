Michelle Vieth

Hijo mayor de Michelle Vieth ya es piloto del ejército de EEUU: así luce con su uniforme y en acción

Leandro, el primogénito de la actriz, tiene 18 años y ya realizó su primer vuelo solo, hecho que ella presumió en redes sociales. Además, mostró cómo se ve él portando su vestimenta oficial.

El hijo mayor de Michelle Vieth, Leandro, es oficialmente un piloto del ejército de Estados Unidos, según ha dado a conocer la propia actriz.

El joven de 18 años, quien nació el 21 de agosto de 2005 y es fruto de la relación que ella sostuvo con el empresario Leandro Ampudia, inclusive ya ha entrado en acción en presencia de su famosa mamá.

Así luce el hijo mayor de Michelle Vieth: piloto del ejército de EE. UU.

Este 10 de febrero, quien fuera la protagonista de telenovelas como ‘Mi pequeña traviesa’, que puedes ver aquí en ViX, recurrió a su cuenta de Instagram para presumir el logro de su primogénito.

“Cerré mis ojos y esto sucedió… Leandro, no puedo estar más orgullosa de todo lo que has logrado, mi cielo”, escribió en un ‘post’.

“Como papás, soñamos en darles alas a nuestros hijos, pero esto va más allá de cualquier sueño que yo haya podido tener. Te amo con toda mi alma y con todo mi ser”, sentenció.

Para acompañar su escrito, Michelle Vieth subió una fotografía en la que su retoño aparece con el uniforme militar y sosteniendo un documento.

Michelle Vieth mostró a su hijo Leandro.
Michelle Vieth mostró a su hijo Leandro.
Imagen Michelle Vieth/Instagram


Además, colgó un video que los muestra a los dos bailando un vals en lo que parece ser una fiesta en la academia a la que él asiste.

Michelle Vieth bailó con su hijo Leandro.
Michelle Vieth bailó con su hijo Leandro.
Imagen Michelle Vieth/Instagram


La también presentadora de igual manera compartió tres videos que capturó a bordo de la aeronave que era pilotada por Leandro, y en la que ella viajó en la parte de atrás.

En el clip, él luce sonriente mientras presta atención a los controles de mando de la avioneta, la cual avanza entre un cielo despejado.

En una última postal, se puede ver al cadete posando para la cámara durante su vuelo en solitario: “Él estaba muy emocionado”, se lee encima del retrato.

Leandro, hijo de Michelle Vieth, es piloto en el ejército de Estados Unidos.
Leandro, hijo de Michelle Vieth, es piloto en el ejército de Estados Unidos.
Imagen Michelle Vieth/Instagram


Amigos de Vieth, como Alma Cero, Violeta Isfel, Francisco Gattorno y Latin Lover, aprovecharon en los comentarios para felicitarlos a ambos por su gran trabajo.

Leandro agradece a Michelle Vieth

En julio del año pasado, Leandro publicó unas imágenes acompañado de Michelle Vieth, un hombre, probablemente su teniente, y algunos compañeros.

“Misión cumplida. ¡Gracias mamá por la oportunidad de mi vida!”, anotó él en la sección de descripción antes de colocar un emoji de un birrete.

“Completando mi campamento de verano en la MMA (Marine Militar Academy). Aprendí tanto (aquí) y, lo más importante, abracé mi espíritu ‘marine’”, sentenció.

Leandro, hijo de Michelle Vieth, dedicó unas palabras a su mamá.
Leandro, hijo de Michelle Vieth, dedicó unas palabras a su mamá.
Imagen Leandro Vieth/Instagram

Michelle Vieth es mamá de cuatro hijos. Leandro y Michelle, los mayores, son fruto de su relación con el empresario Leandro Lampudia. A Christian y Selika, Kiki y Keika, como les dice de cariño la actriz, los tuvo con el torero Christian Aparicio.

