Michelle Vieth actuó embarazada en una telenovela, pero muchos creyeron que su pancita era falsa

Michelle Vieth suele mantener separada su vida como mamá de cuatro hijos y su profesión como actriz.

No obstante, hace unos años, estos dos aspectos tan importantes para ella se compaginaron increíblemente en un melodrama.

Michelle Vieth actuó embarazada en ‘La Madrastra’



En 2005, la actriz dio vida a Vivian Sousa, la mejor amiga y compañera de celda de María Fernández Acuña (Victoria Ruffo) en la telenovela ‘La Madrastra’ (la cual puedes ver gratis en ViX).

En este melodrama, una vez que Vivian sale de la cárcel se enamora de Héctor San Román Fernández, interpretado por Mauricio Aspe, con quien vive en un intenso romance.



En ese entonces, fuera de cámaras, la actriz de ‘Amigas y Rivales’ (que puedes disfrutar gratis en ViX) mantenía una relación con el empresario Leandro Ampudia, con quien compartió su vida de 2004 a 2011.

Junto a él se convirtió en mamá en dos ocasiones, con los nacimientos de Leandro y Michelle (quien acaba de cumplir 15 años).

Justamente Leandro, su primogénito, fue quien la acompañó desde el vientre en las grabaciones de ‘La Madrastra’.

"Para nosotros esto es la bendición de amor más grande que nos pudo haber mandado Dios", expresó Vieth en marzo de 2005 al programa ‘La Oreja’.

La gran bendición de convertirse en mamá fue algo que la producción de ‘La Madrastra’ también abrazó con gusto.

En este sentido, el periódico ‘El siglo de Torreón’ publicó, el 24 de marzo de 2005, que el productor de la telenovela, Salvador Mejía, estaba buscando la forma para que la actriz siguiera adelante con su trabajo estando embarazada, puesto que no querían retirarla de la historia.

De esta manera, a diferencia de muchas actrices que grabaron telenovelas embarazadas, pero ocultaron su estado, Michelle pudo lucir su ‘baby bump’ real en la pantalla.

Años después, varios televidentes de ‘La Madrastra’ han expresado en redes sociales que no sabían que la pancita de embarazada de ‘Vivian’ era real.

Asimismo, algunos coinciden que fue una buena decisión que continuara actuando en la telenovela estando embarazada.

“Ahora entiendo todo. Siempre me pregunté por qué su embarazo duró tanto”; “Qué bueno que no la sacaron porque la historia hubiera sido distinta”; “Bella como siempre, más real no se podía”; “Espectacular ese gran trabajo de esa chica y más así, en ese hermoso estado”.



Cuéntanos, ¿conocías esta historia del detrás de cámaras de ‘La Madrastra’? ¿Creías que la pancita de embarazada de Michelle Vieth era falsa?