Michelle Renaud

Michelle Renaud por fin muestra el rostro de Milán, su segundo hijo con Matías Novoa

Desde el nacimiento de su pequeño hijo, el segundo en común con Matías Novoa, Michelle Renaud había evitado mostrar la carita del bebé que llegó al mundo a principios de 2026.

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Por:Elizabeth González
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Video Michelle Renaud y Matías Novoa por fin revelan el nombre de su bebé recién nacido: video

Michelle Renaud presentó oficialmente a Milán, su segundo hijo en común con el actor, Matías Novoa, con quien se casó en noviembre de 2023 en una íntima ceremonia civil en México tras más de un año de relación.

Tres meses después del nacimiento del pequeño Milán, la actriz descubrió el rostro de su bebé en la edición de mayo de la revista ¡HOLA!, publicación en la que posó por primera vez con su hijo.

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“Estoy viviendo mi etapa más serena”, expresó la intérprete a la publicación desde Madrid, país en el que reside desde 2024.

Así mostró Michelle Renaud la carita de su bebé Milán.
Así mostró Michelle Renaud la carita de su bebé Milán.
Imagen Michelle Renaud Instagram / ¡HOLA! Instagram


Contrario a lo que sucedió en noviembre de 2024 con la presentación de Milo, el primer hijo en común entre Michelle Renaud y Matías Novoa, también en la revista ¡HOLA!, en esta ocasión no estuvo presente el actor. Sin embargo, sí compartió la publicación de su esposa en sus historias de Instagram.

El nacimiento de Milán

Michelle Renaud y Matías Novoa anunciaron el nacimiento de su segundo bebé en común el 1 de febrero de 2026. Sin embargo, fue hasta días después que los actores dieron a conocer que se trataba de un niño y que lo llamarían Milán, quien había nacido el sábado 31 de enero a las 22:29 horas.

En junio de 2024, los actores le dieron la bienvenida a su primer retoño en su matrimonio, Milo. Para entonces, ella ya era mamá de Marcelo y él, papá de Axel.

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