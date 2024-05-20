Michelle Renaud

Michelle Renaud presume a "bebés" en foto y deja ver la habitación de su hijo Milo

Michelle Renaud compartió nuevos detalles de su vida en España, entre ellos dejó ver el cuarto de su bebé Milo, fruto de su matrimonio con Matías Novoa.

Video Michelle Renaud recuerda casi con lágrimas el “horrible” momento cuando supo que su bebé “se murió”

El pasado 13 de mayo, Michelle Renaud y Matías Novoa se reencontraron en Madrid, España, tras varias semanas. La pareja se mudó a Europa, en donde nacerá su hijo Milo.

Tras comenzar esta aventura, la actriz no ha parado de presumir en redes sociales lo feliz que están por su hogar y ahora dejó ver que su primogénito Marcelo también se está adaptando al cambio y ya va a la escuela en su nueva ciudad.

A través de su cuenta de Instagram la protagonista de telenovelas publicó una foto de su hijo mayor actuando muy cariñoso con uno de sus perros, mientras se dirigía al colegio.

“Mis bebés”, fue la descripción que le dio Michelle Renaud a la publicación, donde también colocó un emoji en forma de corazón.

Michelle Renaud publica foto de sus "bebés"
Michelle Renaud publica foto de sus "bebés"
Imagen Instagram Michelle Renaud

Aunque no dio más detalles sobre la vida de Marcelo en España, la actriz sí reiteró que están felices con su mudanza y en la dulce espera del nacimiento de Milo.

Así es la habitación de Milo, bebé de Michelle Renaud

Otra de las publicaciones de la actriz que llamó la atención fue en la que dejó ver por primera vez la habitación de Milo.

Michelle Renaud replicó varias imágenes que compartió su prima Marielle Ruesga, quien le ha ayudado con los arreglos de la recámara. “Milo, tu mamá y yo estuvimos pintando todo el día tu cuarto”, expresó como pie del posteo.

En las fotos, se observa parte la decoración de la habitación, que será en tonos beige, mientras que la cuna y algunos muebles son de color blanco.

Así es la habitación del bebé de Michelle Renaud
Así es la habitación del bebé de Michelle Renaud
Imagen Instagram Michelle Renaud


En la entrada de la habitación, la actriz instaló una lámpara en forma de globo aerostático, dibujo que también se aprecia en el papel tapiz de una de las paredes.

Días antes de evidenciar cómo es la recámara de Milo, Matías Novoa dejó ver algunos espacios de su nueva casa en España, donde recibirá al pequeño.

Y es que desde marzo pasado, que notificaron su salida de México, la pareja reveló que no deseaba un parto convencional y que le darán la bienvenida al bebé en su casa.

“(Quiero que sea natural) obviamente. No, yo nunca he sido de agua (en el parto), en mi casa sí, pero sin agua… Mi parto (será) en casa con Mati, con Marcelo, nada más nosotros tres, dándole la bienvenida a este bebecito, que nadie lo conozca hasta dentro de 15 días, estando nosotros y que sea nuestro momento”, mencionó la actriz a Berenice Ortiz.

Michelle RenaudMatías NovoaFamososCelebridades

