Matías Novoa revela cuándo nacerá el bebé que tendrá con Michelle Renaud: ¿es niño o niña?

Video Michelle Renaud delató su embarazo con Matías Novoa antes de confirmarlo: estas fueron las pistas

Matías Novoa acabó con algunas de las dudas que aún existían alrededor del recién confirmado embarazo de su esposa Michelle Renaud.

El pasado domingo 28 de enero, la pareja dio a conocer en Instagram que esperan su primer bebé juntos luego de que se especuló al respecto durante las últimas semanas.

Los actores, que también fueron pareja en la ficción de la telenovela La Herencia, que puedes ver aquí en ViX, anunciaron en diciembre pasado que se habían casado en una íntima ceremonia. Algunos comenzaron a especular que la actriz ya estaba embarazada desde entonces.

"Enamorada de estos dos": así anunció Michelle Renaud su embarazo con Matías Novoa. Imagen Michelle Renaud/Instagram



Ahora, es Matías Novoa quien da nuevos detalles del estado de gestación de la actriz de 35 años revelando cuándo nacerá el bebé y si esperan que sea niño o niña.

Matías Novoa habla sobre el embarazo de Michelle Renaud

El actor chileno habló en Nayarit, México, con la prensa este lunes 29 de enero y ante ella se sinceró sobre las razones que él y su esposa tuvieron para negarse a confirmar durante semanas si ella estaba embarazada, pese a que eran notables los cambios físicos de la actriz.

" Llegó el momento de contarles a todos, al público que de repente se desesperan (y dicen): '¿Por qué no cuentan?'", admitió en declaraciones publicadas en el portal de la revista TVyNovelas.

"Pero era un momento de nosotros, queríamos también que pasaran ciertos meses, que el bebé estuviera bien y ya era momento de contarles", explicó el actor de 43 años.

"Ya es inevitable, ya 'Mich' tiene su pancita (que) ya se le ve", agregó el galán de telenovelas.

¿Cuándo nacerá el bebé de Michelle Renaud y Matías Novoa?

Cuando se le cuestionó al actor la fecha esperada del nacimiento del bebé, Matías Novoa adelantó que será "para fines de junio" próximo.

Por la fecha que mencionó, Michelle Renaud tendría actualmente entre 4 y 5 meses de embarazo.

Novoa también fue cuestionado sobre el sexo del bebé: "Puede ser un niño, puede ser un niño", reveló dejando aún cierto misterio alrededor de este tema.

"Estamos muy contentos de estar viviendo esto", agregó.

Horas antes, Michelle Renaud fue entrevistada en el aeropuerto de la Ciudad de México y fue cuestionada sobre el sexo de su bebé: "Creo que tengo 5 meses. Todavía no sé (si va a ser niño o niña). Lo hemos buscado mucho", dijo.

Matías Novoa sufre consecuencias de embarazo

El artista también contó que sí ha resentido las consecuencias del estado de gestación de su esposa.

"Yo he tenido mucho sueño y también tuve muchos antojos, esto de que el papá no siente pues sí se siente y mucho", confesó.

"Tenía antojos raros", reveló, "no soy de comer jalapeños, y se me antojaban".

Matías Novoa también tiene un hijo, Axel, de 12 años. Al adolescente lo procreó con María José Magán.