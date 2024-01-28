Michelle Renaud confirma que está embarazada de Matías Novoa: primera foto de su 'baby bump'
Luego de que en las últimas semanas Michelle Renaud levantó sospechas de un posible estado de gestación, por fin la actriz revela que sí está embarazada de Matías Novoa, con quien anunció que se casó en diciembre pasado.
Michelle Renaud confirmó que está embarazada de su primer bebé con Matías Novoa, con quien anunció en diciembre pasado que se casó en una íntima ceremonia.
Los rumores de su estado de gestación se avivaron precisamente a raíz de algunas imágenes de ella en la ceremonia nupcial pues hubo quienes notaron que su vientre parecía de embarazo.
Luego de semanas de especulaciones, la actriz por fin dio a conocer que será madre por segunda vez.
La primera foto oficial de Michelle Renaud embarazada
La artista de 35 años usó Instagram para dar a conocer la noticia este domingo 28 de enero.
"'Love' (amor). Enamorada de estos dos", escribió en la publicación en la que aparece por primera vez su pancita de embarazo en primer plano y al fondo está su marido.
Se trata de una de dos fotos que la actriz se tomó en la playa, lugar que eligió para hacer el anuncio oficial. No dio mayores detalles sobre el embarazo, ni cuántas semanas tiene en ese estado.
Apenas el pasado 21 de enero ella fue abordada por la prensa en el aeropuerto de la Ciudad de México en donde evitó hablar de su supuesto embarazo y tuvo un polémico trato con los reporteros quienes insistieron en preguntarle al respecto.
El 14 de enero, cuando se fue de viaje junto a Matías Novoa, fue más accesible, pero ni negó ni confirmó el embarazo: "Ay, ya no podemos tener colitis porque te meten ahí gemelos", dijo a medios como Despierta América.
Algunos especularon que la actriz supuestamente no quería dar a conocer su embarazo porque presuntamente había vendido la exclusiva a una revista, tal como sucedió con su boda.
Michelle Renaud ya es madre de Marcelo, de 6 años, a quien tuvo con Josué Alvarado.
Matías Novoa también tiene un hijo, Axel, de 12 años. Al adolescente lo procreó con María José Magán.