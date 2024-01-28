Michelle Renaud confirma que está embarazada de Matías Novoa: primera foto de su 'baby bump'

Video Michelle Renaud delató su embarazo con Matías Novoa antes de confirmarlo: estas fueron las pistas

Los rumores de su estado de gestación se avivaron precisamente a raíz de algunas imágenes de ella en la ceremonia nupcial pues hubo quienes notaron que su vientre parecía de embarazo.

PUBLICIDAD

Luego de semanas de especulaciones, la actriz por fin dio a conocer que será madre por segunda vez.

La primera foto oficial de Michelle Renaud embarazada

La artista de 35 años usó Instagram para dar a conocer la noticia este domingo 28 de enero.

"'Love' (amor). Enamorada de estos dos", escribió en la publicación en la que aparece por primera vez su pancita de embarazo en primer plano y al fondo está su marido.

Michelle Renaud confirmó que está embarazada de Matías Novoa con esta foto. Imagen Michelle Renaud/Instagram



Se trata de una de dos fotos que la actriz se tomó en la playa, lugar que eligió para hacer el anuncio oficial. No dio mayores detalles sobre el embarazo, ni cuántas semanas tiene en ese estado.

Apenas el pasado 21 de enero ella fue abordada por la prensa en el aeropuerto de la Ciudad de México en donde evitó hablar de su supuesto embarazo y tuvo un polémico trato con los reporteros quienes insistieron en preguntarle al respecto.

Michelle Renaud no dio mayores detalles sobre su embarazo ni tampoco cuántas semanas tendría en ese estado. Imagen Michelle Renaud/Instagram



El 14 de enero, cuando se fue de viaje junto a Matías Novoa, fue más accesible, pero ni negó ni confirmó el embarazo: "Ay, ya no podemos tener colitis porque te meten ahí gemelos", dijo a medios como Despierta América.

Algunos especularon que la actriz supuestamente no quería dar a conocer su embarazo porque presuntamente había vendido la exclusiva a una revista, tal como sucedió con su boda.

Michelle Renaud ya es madre de Marcelo, de 6 años, a quien tuvo con Josué Alvarado.

Matías Novoa también tiene un hijo, Axel, de 12 años. Al adolescente lo procreó con María José Magán.