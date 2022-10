Michelle Renaud reveló que su hijo fue la razón por la que se divorció: explicó por qué

Michelle Renaud es madre de un niño de 5 años: Marcelo aparece con frecuencia en sus redes sociales, por lo que sus fans han sido testigos de su crecimiento.

Lo que quizá muchos no sepan es que pequeño de la actriz de ‘La Herencia’ (disponible en ViX+, el servicio de streaming premium de ViX) es fruto de una relación complicada.

¿Quién es el padre del hijo de Michelle Renaud?

Josué Alvarado es el nombre del ex esposo de la actriz de ‘Camaleones’ (telenovela que puedes ver gratis en ViX).

Se trata de un músico y empresario con el que Michelle Renaud estuvo casada entre 2016 y 2018.

Según comentó en plática con Aislinn Derbez en el podcast ‘La magia del caos’, se convirtieron en padres de manera deliberada:

“A mí no se me ‘chispoteó’ (fue un error). O sea, yo dije ‘quiero’, fuimos con doctores… busqué a mi bebé”.



En enero del 2022, la ex pareja se enfrentó públicamente en una serie de dimes y diretes que iniciaron por una serie de publicaciones en las que Josué Alvarado expresaba extrañar a su hijo.

En aquel entonces, la estrella de ‘El color de la pasión’ (que puedes ver gratis en ViX) le respondió que si echaba de menos al pequeño era por “acciones que él tomó” y explicó que había recurrido a acciones legales para “proteger” a Marcelo.

Michelle Renaud habló sobre su divorcio

En la mencionada conversación, la intérprete comenzó afirmando que su separación legal fue “lo mejor que le ha pasado”.

Entre otras cosas, explicó, porque:

“Era una relación que nunca funcionó (...) siempre fue una relación muy difícil, donde yo la pasaba muy mal y es que yo decía ‘yo lo amo’ porque cuando terminábamos, que terminábamos como cada semana, yo sufría muchísimo.



En ese sentido:

“Mi relación se basaba en el dolor, no en el amor, no en la comunicación, no en el crecimiento”.



No fue sino hasta que Michelle Renaud se convirtió en madre que decidió divorciarse de su ex pareja.

“A mí lo que me hizo divorciarme fue Marcelo, que yo creía que amaba al papá y cuando conocí a Marcelo y vi lo que era el amor dije ‘esto (su hijo) es amor, esto (su matrimonio) es ansiedad, toxicidad’”.

Michelle Renaud confesó que el padre de su hijo no es lo que ella desaría

Adicionalmente, la actual novia de Matías Novoa también expresó que su ex:

“No es el papá que a mí me gustaría que él fuera (con su hijo)”.



Sin embargo, explicó que ese “es mi problema” y que:

“(Él) es perfecto para lo que yo no sé qué va a vivir Marcelo, pero que la vida lo está preparando”.



De igual manera, aclaró que ha tenido que hacerse a la idea de que el papá de su hijo:

“No viene a llenar mis expectativas, no viene a hacer lo que Michelle quiere, él viene a ser el papá que es”.