El hijo de Michelle Renaud tuvo una espectacular fiesta de Star Wars, hasta Darth Vader llegó

Michelle Renaud celebró el quinto cumpleaños de su hijo Marcelo, a quien tuvo junto a su ex esposo Josúe Alvarado, y lo hizo de forma espectacular con una fiesta temática.

Gracias al Instagram de Zoraida Gómez, actriz y amiga cercana de Renaud, los fans de la protagonista de ‘La Herencia’ (2022) se enteraron de la espectacular celebración de cumpleaños que la famosa organizó para su hijo (ya que Michelle sólo compartió una imagen del evento a través de historias).

Marcelo celebró su quinto cumpleaños con fiesta de 'Star Wars'

Todo fue con temática de la saga de ciencia ficción ‘Star Wars’, por lo que hasta acudieron botargas de personajes como Darth Vader y Chewbacca.

No pudo faltar el brincolín en el que se divirtieron los niños y como parte de la decoración hubieron muchísimos globos en tonos negro, azul, plata y gris.

También se acomodó una mesa de dulces que pudieron degustar otros invitados famosos como Florencia de Saracho, Sandra Itzel, Adrián Di Monte, Claudia Álvarez o Altair Jarabo.

El hijo de Michelle Renaud ya debutó como actor, podría seguir los pasos de su famosa mamá

Marcelo debutó como actor a los tres años de edad en una escena dirigida por Danilo Carrera, antigua pareja sentimental de Michelle, con el proyecto ‘Los niños Z’ (2020).

Se trató de un ‘teaser’ producido, escrito y dirigido por Carrera en el que igual aparece Alejandro Ávila (quien en la ficción interpretó al papá de Marcelo).

“Es la primera escena de mi bebé y sale de hijo de un grande como Alejandro Ávila, ¿así o más con el pie derecho? Digo, por si sigue mis pasos”, comentó la actriz a TVnotas (2020).



Posteriormente en entrevista con ‘Las Estrellas’ (2022), Renaud explicó que su nene le ha comentado en varias ocasiones qué profesiones son de su interés, entre ellas salió a la luz el ser actor.

"No lo sé (si será actor), como todo le gusta. A veces siento que será 'biker', luego quiere ser astronauta y luego quiere ser actor".



Eso sí, sin importar lo que elija lo apoyará, pues lo quiere ver cumpliendo sus sueños. Aunque la famosa sí dejó en claro que no quisiera que su hijo esté en un ambiente de adultos tan pequeño.

"La verdad es que nunca me ha gustado mucho que los niños estén en un ambiente de adultos tan chiquitos, y mucho menos trabajando. Yo creo que, así como que Marcelo esté en una novela o algo no creo, pero la verdad no he estado en ese momento. Ahorita te puedo decir misa o igual lo veo tan feliz y emocionado, que le digo 'ok, pero haces tareas' y si se compromete a cosas y negociamos podría ser, pero ahorita te digo que no".