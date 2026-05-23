Michelle Renaud

Hijo de mayor de Michelle Renaud hace su primera comunión: las tiernas imágenes

Marcelo, el hijo que Michelle Renaud tuvo con Josué Alvarado, hizo su primera comunión en España. El pequeño ya tiene 9 años.

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Por:Ashbya Meré
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Video ¡Hijo mayor de Michelle Renaud ya carga a su hermanito a semanas de nacido!: video

Michelle Renaud compartió el 23 de mayo que su hijo Marcelo hizo su primera comunión.

Con una serie de fotografías familiares, la actriz mostró parte del festejo en donde el niño de 9 años visitó casual.

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“Hoy fue la primera comunión de mi niño hermoso. Marcelo estaba tan emocionado y feliz, me encanta verlo tan pleno y contento”, escribió Michelle en el carrete de imágenes.

Marcelo hizo su primera comunión en España.
Marcelo hizo su primera comunión en España.
Imagen Michelle Renaud/Instagram

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Michelle reveló que su esposo Matías Novoa viajó desde México para estar presente en el especial momento.

“Mati viajó solo para acompañarlo en este momento tan importante para él. Gracias por siempre estar y ser quien le da todo el amor, tiempo, dedicación, ver por él en todos los sentidos y darle todo lo que Marcelo necesita. Por eso te ama tanto y dice que de grande va a ser como tú”, finalizó en su mensaje.

Matías Novoa viajó desde México para estar presente.
Matías Novoa viajó desde México para estar presente.
Imagen Michelle Renaud/Instagram

Se desconoce si Josué Alvarado, padre de Marcelo, viajó a España para ser partícipe.

Michelle Renaud se casó con Matías Novoa en diciembre de 2023 y se mudaron a España, donde han formado una familia junto a Marcelo y sus dos hijos en común.

Axel, el primogénito del actor que tuvo con la actriz María José Magán, radica en México, pero viaja seguido a Madrid para estar con ellos.

Marcelo ya tiene 9 años.
Marcelo ya tiene 9 años.
Imagen Michelle Renaud/Instagram
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