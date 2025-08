Hijo de Michelle Renaud dio una muy buena respuesta cuando le decían que “era niña” por su pelo largo

Hijo de Michelle Renaud reaccionó así al saber que decían que “era niña”

“No nos importa lo que nos digan, de chiquito siempre le decían que era niña, me encantaba porque él decía ‘pero si tengo pene’ y yo ‘pues obvio’”, dijo la actriz.

Aunque la imagen de Marcelo desató toda clase de comentarios, Michelle Renaud nunca limitó a su hijo, quien ha pasado por todos los cambios de looks que él ha querido.

“Si tú ves a mi hijo, ha tenido el pelo largo, ha estado rapado, ha pasado por todos los looks que quiera, los escoge él y siempre le digo ‘lo más afortunado que tú puedes tener es ser tú, ni copiarle a nadie’”.

Cuando decidió retirarse sus implantes, Michelle Renaud tomó drástica decisión, pues se juró que si tenía una hija en el futuro no la orillaría a pasar por una cirugía solo para “darle gusto a los demás”.

“Yo me operé por mis inseguridades. Mi mamá también tenía implantes, yo crecí con el mensaje de que estar plana está mal… Cuando decidí quitármelas, dije, 'si yo mañana tengo una niña no le voy a enseñar que nada de su cuerpo se tiene que cambiar', porque si tú le enseñas a un niño que cualquier cosita se tiene que cambiar para agradarle a la sociedad, ya lo jodiste”.

¿Por que Michelle Renaud no le cortó el cabello a su hijo Marcelo?

Desde que era un bebé, el hijo de Michelle Renaud lució el cabello largo, ya que su papá Josué Alvarado tenía el mismo look.

Sin embargo, las críticas comenzaron y usuarios no tenían reparo en señalar que Marcelo "parecía niña", hecho que provocó que la actriz saliera en defensa de su hijo y revelara por qué no le cortaría el pelo al menor.

“Este es un mensaje para todas esas personas que con buena intención me mandan mensajes de que mi bebé se vería mejor con el pelo corto o literalmente me exigen que se lo corte. Tengamos un mundo mejor donde dejamos al otro ser y nos guardamos nuestras opiniones. El pelo no define quiénes somos. Superemos esas ganas de opinar de los demás”, comentó en Instagram en diciembre de 2018.