Michelle Renaud desea que todos los hombres sean como Matías Novoa: "Hasta sus regaños son bonitos"

Video Michelle Renaud y Matías Novoa tendrán un 'bebé arcoíris', ¿por qué se le llama así?

Michelle Renaud desea que sus hijos y todos los hombres aprendan a ser como su esposo Matías Novoa porque asegura que sus cualidades son muy difíciles de encontrar.

En entrevista con la revista TVyNovelas, la actriz habló sobre lo orgullosa que está de ver al actor chileno cumpliendo un sueño más al protagonizar ‘Marea de pasiones’ y se deshizo en halagos al describir su personalidad.

Michelle Renaud dice que Matías Novoa hasta regaña bonito

A tres meses de que den la bienvenida a su primer hijo en común, Michelle Renaud y Matías Novoa comparten que viven la mejor etapa de sus vidas y es que de acuerdo con la actriz encontró en su esposo a su “príncipe azul”.

“Le digo a Mati que la vida lo ama. Para mí, mi esposo es lo máximo, Matías es lo mejor que me ha pasado en la vida y me impresiona el hombre que es, deseo que mis hijos sean como él, pero también deseo que todos los hombres aprendan a ser como él porque es súper caballeroso, súper inteligente, muy generoso con las mujeres y es difícil encontrar eso”, dijo en la edición publicada el pasado 18 de marzo.

La mamá de Marcelo resalta que la personalidad que Matías Novia proyecta en pantalla es la misma detrás de cámaras y es que asegura que esa paz la transmite hasta a la hora de regañar.

“Matías es muy sabio, hasta sus regaños son tan bonitos que suenan como la paz, pero sí hay mucho que aprenderle y lo admiro muchísimo”, finalizó

Matías Novoa listo para convertirse en papá por segunda vez a los 43

Sobre la inminente llegada de su bebé, Milo, la protagonista de ‘Hijas de la luna’ y ‘La Herencia’ declaró que Marcelo, su hijo, y Axel, hijo de Matías, están muy ilusionados de conocer a su hermanito.

Asimismo, Matías Novoa se mostró tranquilo de convertirse en papá a los 43 años pues asegura que se encuentra en “una etapa completamente distinta” de cuando llegó Axel, cuando él tenía 31.