Meghan Markle ya tendría fecha para el nacimiento de su hija (sería en un día especial para la familia real)

De acuerdo con fuentes de The Sun, el nacimiento de la bebé se espera durante la semana que acaba de iniciar. En concreto, los informantes del diario británico han señalado que el alumbramiento ocurriría este próximo jueves 10 de junio.

Según el reporte de The Sun de este sábado 5 de junio, los Sussex estarían considerando llamar a la la niña Pip , en honor a su difunto bisabuelo. También tendrían como opción Lily, por la reina Isabel.

De acuerdo con información del Daily Mail, Diana es el nombre favorito de los corredores de apuestas, con probabilidades de 4-1. La fuente de The Sun mencionó que si bien los nombres de Lily y Pip "no son exactamente nombres reales tradicionales", la pareja no ha tomado la ruta tradicional como pareja de la realeza.