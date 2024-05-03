Mayrín Villanueva

Mayrín Villanueva aparece besando a quien está “robando” su amor a Eduardo Santamarina: fotos

Hace unas semanas el mismo actor Eduardo Santamarina evidenció que su esposa “lo hizo a un lado” y hasta lo mandó a “dormir a la tina” por culpa del nuevo integrante de la familia.

Mayrín Villanueva fue captada en fotografías junto a alguien que está “robándole el corazón”, después de que su esposo, Eduardo Santamarina, expresara celos hace unas semanas.

La protagonista de la serie ‘¿Es neta, Eva?’ enfrentó las especulaciones que sugerían que su matrimonio de más de 15 años estaba en peligro.

Tras desmentir los rumores, en su cuenta de Instagram, la actriz compartió tiernas imágenes en las que posa con el nuevo miembro de su familia: un cachorro de raza goldendoodle.

La actriz de 53 años no pudo evitar enamorarse de su mascota y comentó: "Es que, qué manera de robarme el (corazón)".

Mayrín Villanueva presume a quien le "robó" el corazón.
Imagen Mayrín Villanueva/Instagram

Eduardo Santamarina acusó que Milo le está robando el amor de Mayrín Villanueva

En marzo pasado, Eduardo Santamarina confesó en el programa Hoy que siente celos de Milo, el nuevo integrante de la familia.

A pesar de tener casi 56 años, se siente celoso de su perro, quien con apenas unos meses está robándole la atención de su esposa.

“Me estoy poniendo celoso. Mi mujer me ha dejado de lado por él; es su bebé. Como ya no tenemos hijos en casa, Milo se ha convertido en el centro de atención. Tiene cinco meses, y yo termino durmiendo en la tina”, dijo.

Mayrín Villanueva, la actriz, también compartió sus sentimientos. Aunque todavía tiene a su hija adolescente, Julia, de casi 15 años, en casa, está encantada con la presencia de Milo.

Aunque no llega a un grado enfermizo, ella también ha experimentado celos, confesó.

Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina desmienten divorcio

Después de 15 años de matrimonio y con una hija en común, la pareja no ha escapado de los rumores de ruptura a los que ambos han tenido que enfrentarse.

A principios de marzo, el actor negó que su relación estuviera en crisis y compartió los planes que tenían para celebrar su aniversario.

"El día 28 cumplimos 15 años de casados y ya nos estaban divorciando, qué poca mad*e. Pero ya sabemos cómo es esto; dicen tantas cosas. De repente te matan, dicen ‘ya se nos adelantó’, toco madera. Aquí los dos estamos vivitos y coleando, y tampoco estamos divorciados", declaró a Berenice Ortiz el pasado 3 de marzo.

Mayrín Villanueva también coincidió en que este tipo de rumores ya no los afecta y, por ahora, no tienen intención de separarse.


