Mayeli Alonso responde a mensaje de la ex de Lupillo que la culparía de su separación: "No te quiso, 'bb'"

Video ¿Lupillo Rivera y Giselle Soto se separaron por una infidelidad? (Se borró el tatuaje de Belinda por ella)

Mayeli Alonso no se quedó callada ante las aparentes alusiones que hizo sobre ella Giselle Soto, la expareja más reciente de Lupillo Rivera.

La joven de origen jalisciense y 'El Toro del Corrido' confirmaron su separación en mayo pasado luego de que oficializaron el romance en septiembre de 2020.

"Ya venía la relación afectada desde noviembre (de 2022)", dijo el cantante a Despierta América cuando reveló la ruptura.

¿Qué dijo Giselle Soto sobre la ruptura con Lupillo?

Ocho meses después de anunciar su separación, Giselle Soto sorprendió responsabilizando a la familia del cantante de la separación.

La joven, 24 años menor que Lupillo, realizó una publicación en TikTok a inicios de esta semana en donde aparece en primer plano. Una usuaria le escribió: " Me hubiera encantado verte feliz con Lupillo, pero solo Dios sabe cual es el destino de cada uno, bendiciones hermosa".

La joven empresaria respondió: "Gracias. Créeme que a mí también. Pero entre los problemas familiares, las hijas tóxicas, la ex envidiosa, las put…, y los chismes ¡fue imposible!", escribió.

Giselle Soto habló así de su ruptura con Lupillo Rivera Imagen Giselle Soto/TikTok

Mayeli Alonso manda mensaje a ex de Lupillo

Mayeli Alonso, exesposa del cantante, no se quedó de brazos cruzados y contestó ante la aparente alusión por parte de Giselle Soto.

"¿Le digo yo o le dices tú?", escribió en la sección de comentarios de la cuenta de Instagram de Jacqueline Martinez 'Chamonic', 'influencer' experta en temas de farándula que replicó la noche de este miércoles 17 de enero los comentarios que hizo la exnovia de Lupillo.

"Mija: si tantas cosas se interpusieron en tu relación y tu pareja no te dio tu lugar es porque no te quiso, 'bb' (bebé)", le mandó decir Alonso a Soto.}

Mayeli Alonso reaccionó así ante mensaje de Giselle Soto, la exnovia de Lupillo Rivera quien aparentemente le habría hecho responsable de su separación. Imagen Jacqueline Martínez 'Chamonic'/Instagram



La expareja del hermano de Jenni Rivera no respondió de manera inmediata al mensaje que le dejó Mayeli Alonso.

En su mensaje, Giselle Soto hizo alusión a las "hijas" de Lupillo. El intérprete es padre de Ayana, Abigail, Angélica y Areana, producto de su primer matrimonio con María Gorola. No queda claro si la joven se refirió a la primera esposa del cantante o a Mayeli Alonso, con quien el artista tiene dos hijos: Lupita Karizma y L’rey.

¿Qué dijo Giselle Soto sobre la separación de Lupillo?

A finales de mayo de 2023, Giselle Soto y Lupillo aparecieron juntos ante las cámaras de Despierta América.

Ahí, el artista negó supuestos maltratos de ella hacia sus hijos. También rechazó una presunta infidelidad por parte de la chica.

A su vez, Soto reveló qué fue lo que pasó entre ellos para llevarlos a la separación: "No creo que haya una razón específica por la cual nos decidimos dejar", dijo en esa charla con el matutino de Univision.

"Simplemente yo siento que pasaron muchas cosas y el cargo (sic) se sentía muy pesado", explicó sobre el motivo que los llevó a la ruptura.