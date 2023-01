Mayeli Alonso aceptó que hizo un trío, pero aclaró que no se separó de Lupillo por eso, ¿qué pasó?

"Hace tiempo sí hicimos un trío mi marido en ese momento y yo con otra mujer y no pasó nada, absolutamente nada malo, mi matrimonio estaba en su mejor momento, en el mejor momento, y vivimos momentos increíbles y exploramos nuestra sexualidad de una manera increíble y no me arrepiento", contó Mayeli a sus miles de seguidores. Explicó que lo hicieron con una modelo que nadie conoce, pues no era cercana a su círculo.