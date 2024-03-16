Mayeli Alonso

Reportan que Mayeli Alonso y su novio Andy Ruiz Jr. estarían esperando a su primer hijo

Un colaborador de ¡Siéntese Quien Pueda! compartió una fotografía en la cual la pareja supuestamente anuncia que se convertirán en padres en verano.

Ashbya Meré's profile picture
Por:Ashbya Meré
Video ¿Mayeli está embarazada?: “muy nerviosa” le entregó una noticia a Andy Ruiz Jr.: mira la reacción de él

Mayeli Alonso y su novio Andy Ruiz Jr. estarían esperando a su primer hijo en común, informó Shy Gutiérrez, colaborador del programa ¡Siéntese Quien Pueda!

El reportero publicó una fotografía en Instagram en la que empresaria sostiene un periódico con un titular en primera plana que dice se convertirán en padres en verano.

"Bebé Ruiz para el verano de 2024. Baby Ruiz próximamente".

Shy Gutiérrez agregó en la publicación que ya había rumores en Los Ángeles sobre el supuesto embarazo de Mayeli, por lo cual se había negado en las últimas semanas a dar entrevistas, pues habría vendido la exclusiva a una revista.

Shy Gutiérrez reporta embarazo de Mayeli Alonso y Andy Ruiz Jr.
Shy Gutiérrez reporta embarazo de Mayeli Alonso y Andy Ruiz Jr.
Imagen Shy Gutiérrez/Instagram

Ni la empresaria ni el boxeador han dado declaraciones al respecto.

Mayeli Alonso se sometió a tratamiento para volver a ser mamá

Enero 2023, la empresaria estuvo como invitada en el show ¡Siéntese Quien Pueda! en donde le confesó a Julián Gil sus deseos de volver a ser madre, incluso, que había estado en tratamiento para convertirse en mamá en un futuro.

"A mí me gustaría volver a ser madre, de hecho, el año pasado (2022) estuve en unos tratamientos viendo algunas cositas que necesito para volver a ser mamá en un futuro si llega el indicado, si no, pues no", compartió en el show de Univision.

En mayo de 2023, Mayeli Alonso confirmó su romance con Andy Ruiz a través de las redes sociales en medio de la polémica, pues la expareja del boxeador lo acusó de haberle sido infiel con la empresaria.

Mayeli Alonso tiene dos hijos, Lupita y L'Rey, a quienes procreó en su matrimonio con Lupillo Rivera.

