Mauricio Ochmann reveló cómo conoció a Paulina Burrola: su historia de amor es muy moderna

La relación entre Mauricio Ochmann y Paulina Burrola generó algunas críticas al inicio, especialmente por parte de los fans que aún guardaban la esperanza de que regresara con Aislinn Derbez.

No obstante, la pareja supo hacerse de oídos sordos ante los comentarios negativos y, poco a poco, han ido creando su propia historia de amor.

Con motivo del Día de San Valentín, se sinceraron sobre su relación con la revista ‘Caras’: contaron sus primeras impresiones y cómo es su dinámica familiar.





La historia de amor de Mauricio Ochmann y Paulina Burrola

Tras dar a conocer su noviazgo, el histrión reveló a diferentes medios de comunicación que sus primeras interacciones fueron a través de redes sociales: “la empecé a seguir como en enero de este año (2021)”.

Igualmente confesó que “su estrategia” para llamar la atención de la también presentadora de televisión fue llenar de ‘likes’ sus redes sociales.

“Ya después se animó a mandarme un mensaje”, contó la sonorense en exclusiva con la mencionada publicación.





Luego de dos semanas de haber comenzado a conversar por Instagram, Mauricio Ochmann y Paulina Burrola tuvieron su primera cita.

“La verdad es que cuando la conocí pensé ‘no me equivoqué’. Fue muy lindo darme cuenta de lo que me transmitía y lo que veía en persona era cierto (...) lo que más me agradó fue percibir su dulzura y su nobleza”, comentó el actor.



El 10 de abril formalizaron su noviazgo.





Paulina Burrola convive con las hijas de Mauricio Ochmann

El par relató en la misma entrevista que, al poco tiempo de haber consolidado su relación, decidieron que era momento de conocer a las hijas del actor.

La modelo expresó:

“Yo sé que para Mau sus hijas son lo más importante y la verdad es que sentí muy lindo que me permitiera ser parte y acercarme (...) Desde un principio las dos fueron muy gentiles conmigo, cada una a su manera y según su personalidad”.



Así, Mauricio Ochmann y Paulina Burrola se consolidan como