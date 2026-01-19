Mauricio Ochmann

Mauricio Ochmann revela deseo que tiene con Victoria Ruffo: ella dijo que el actor “besa bien”

El actor se sinceró acerca de lo que le gustaría hacer con la actriz, con quien en el pasado grabó escenas románticas.

Por:Dayana Alvino
Mauricio Ochmann compartió el deseo que tiene ganas de cumplir al lado de Victoria Ruffo, esto después de que ella lo halagara por su forma de besar.

Fue el pasado mes de noviembre cuando la actriz recordó los besos que llegó a darse, gracias a su trabajo, con el exyerno de Eugenio Derbez.

“Besa bien, pero aparte me cae rebién”, dijo mientras platicaba con su hijo, José Eduardo, para su podcast ‘Mixologando’.

Victoria y Mauricio fueron pareja en la ficción, dentro de la trama del melodrama ‘Victoria’, la cual grabaron alrededor de siete años antes de que él se casara con Aislinn Derbez.

Mauricio Ochmann revela anhelo que tiene con Victoria Ruffo

Hablando recientemente de lo que Victoria Ruffo comentó, Mauricio Ochmann destapó qué piensa al respecto.

“¡Esa Vicky! No, pues nada, es un honor. ¡Qué padre! Yo la quiero muchísimo”, declaró el actor a la cámara del programa Hoy.

Recordando la época en la que grabaron, él aseveró que la llamada ‘Queen de las telenovelas’ “es una gran compañera” y “la pasamos increíble”.

Tomando en cuenta todo eso, finalmente manifestó su ambición: “Ojalá que la vida nos vuelva a juntar en algún otro proyecto”.

En 2019, Ochmann fue cuestionado por su entonces esposa, Aislinn, sobre “qué tal estuvieron las escenas de amor” con Ruffo.

“Muy bien, la verdad es que besa muy bien”, afirmó tajante, sin ahondar en mayores pormenores de que experimentó.

Hasta ahora, Victoria no se ha pronunciado acerca de si a ella igualmente le llama la atención estelarizar una novela con Mauricio nuevamente.

Victoria Ruffo demostró sororidad con Aislinn

Independientemente del drama que atravesó con Eugenio Derbez en el pasado, Victoria Ruffo se mostró solidaria con Aislinn cuando falleció su mamá, Gabriela Michel.

En diciembre, tras el deceso, la artista de 63 años le envió sus condolencias a la modelo: “Que se resigne pronto, que encuentre la paz y que su madre siempre va a estar junto a ella en todos los momentos”.

