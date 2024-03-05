Exnovia de Mauricio Ochmann viaja a España y lo muestra en fotos... ¿se reencontró con el actor?

Video ¿Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann se reconciliarán? La actriz responde si se darán otra oportunidad

A finales de noviembre de 2023, Mauricio Ochmann anunció que tras dos años de noviazgo había terminado con Paulina Burrola.

Luego de su separación, el actor destapó que se iba a vivir a Madrid, España, por unos meses, junto a su hija Kailani y su exesposa Aislinn Derbez.

A casi cuatro meses de la separación de Mauricio Ochmann y Paulina Burrola, la modelo atrajo miradas al destacar en redes sociales que viajó a la Madre Patria.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que la exmadrastra de Kailani compartió una serie de fotografías en las que destacó que visitó Sevilla, destino al que viajó junto a varias amigas.

“Spam de Sevilla (Mis amigas son mi fotógrafo personal y yo el de ellas claro)”, fue la descripción que colocó la exreina de belleza en la publicación.

Las fotos de la expareja de Mauricio Ochmann desataron miles de reacciones. La mayoría de los usuarios aplaudieron el viaje entre amigas que realizó y otros hicieron hincapié en que el actor estaba en el mismo país y se preguntaron si podría darse un reencuentro.

“Mauricio también anda en España”, “¿Te verás con Mau?”, “Ojalá te encuentres con Mauricio”, señalaron en redes sociales.

Tras pasar unos días en Sevilla, Paulina Burrola mostró en las historias de su perfil personal que tomó un tren para regresar a Madrid, donde acudió a un partido del equipo Real Madrid.

“Ver un partido del Real Madrid… Fue idea de mis amigas y la experiencia estuvo muy cool”, comentó la modelo.

Aunque Mauricio Ochmann, Aislinn Derbez y su exnovia Paulina Burrola están en la misma ciudad, ninguno ha dado pistas de un posible encuentro.

Paulina Burrola y Mauricio Ochmann se separaron… ¿por culpa de Aislinn Derbez?

Mauricio Ochmann confirmó su ruptura con Paulina Burrola en una alfombra roja en noviembre de 2023, donde destacó que todo fue en los mejores términos.

“ Paulina y yo ya no estamos juntos, pero bueno, estoy muy contento con mis hijas, con las mamás de mis hijas, con la familia. Así pasa, las relaciones se terminan, le deseo lo mejor y la quiero muchísimo. (Rompimos) en súper buenos términos”, indicó aquella ocasión.

En un inicio, la modelo guardó silencio y evitó hablar sobre qué habría provocado su separación, dejando que los rumores crecieran e, incluso, se culpara a Aislinn Derbez.

Un mes después de terminar su noviazgo, Paulina Burrola acabó con las especulaciones y se refirió al fin de su romance con Mauricio Ochmann.

Según la modelo, la ruptura fue el resultado de una evolución personal, pues ambos se dieron cuenta de que estaban tomando caminos distintos en sus vidas.

“Tanto Mau como yo somos personas que constantemente trabajamos en nuestro crecimiento. Si algo platicamos desde que nos conocimos, fue la importancia de ser sinceros y libres con las decisiones que tomamos. Un día nos sentamos a analizar los caminos que estábamos tomando y, con todo el cariño que nos tenemos, nos dimos cuenta de que íbamos en rumbos distintos”, detalló a la revista Caras.