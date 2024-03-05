Mauricio Ochmann

Exnovia de Mauricio Ochmann viaja a España y lo muestra en fotos... ¿se reencontró con el actor?

Paulina Burrola viajó al mismo país donde desde hace unos meses vive el actor con Aislinn Derbez y su hija.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Univision picture
Por:Univision
Video ¿Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann se reconciliarán? La actriz responde si se darán otra oportunidad

A finales de noviembre de 2023, Mauricio Ochmann anunció que tras dos años de noviazgo había terminado con Paulina Burrola.

Luego de su separación, el actor destapó que se iba a vivir a Madrid, España, por unos meses, junto a su hija Kailani y su exesposa Aislinn Derbez.

PUBLICIDAD

A casi cuatro meses de la separación de Mauricio Ochmann y Paulina Burrola, la modelo atrajo miradas al destacar en redes sociales que viajó a la Madre Patria.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que la exmadrastra de Kailani compartió una serie de fotografías en las que destacó que visitó Sevilla, destino al que viajó junto a varias amigas.

“Spam de Sevilla (Mis amigas son mi fotógrafo personal y yo el de ellas claro)”, fue la descripción que colocó la exreina de belleza en la publicación.

Exnovia de Mauricio Ochmann presume su viaje a España
Exnovia de Mauricio Ochmann presume su viaje a España
Imagen Instagram Paulina Burrola

Más sobre Mauricio Ochmann

Mauricio Ochmann habla de su relación con Aislinn Derbez tras ser captados paseando en Madrid
2 mins

Mauricio Ochmann habla de su relación con Aislinn Derbez tras ser captados paseando en Madrid

Univision Famosos
¿Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann se reconciliaron?: así los habrían captado en Madrid
1 mins

¿Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann se reconciliaron?: así los habrían captado en Madrid

Univision Famosos
'Hijo' de Adela Noriega y Fernando Colunga en Amor Real ahora es reggaetonero ¡no lo reconocerás!
20 fotos

'Hijo' de Adela Noriega y Fernando Colunga en Amor Real ahora es reggaetonero ¡no lo reconocerás!

Univision Famosos
Aislinn Derbez detalla cómo fue que Mauricio Ochmann le pidió separarse
1:13

Aislinn Derbez detalla cómo fue que Mauricio Ochmann le pidió separarse

Univision Famosos
¿Mauricio Ochmann en crisis con heredera de magnate farmacéutico? El actor revela su situación
1:12

¿Mauricio Ochmann en crisis con heredera de magnate farmacéutico? El actor revela su situación

Univision Famosos
Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann otra vez juntos por su hija: así aparecieron con Kailani
2 mins

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann otra vez juntos por su hija: así aparecieron con Kailani

Univision Famosos
Aislinn Derbez ventila cómo se lleva su hija Kailani con la novia millonaria de Mauricio Ochmann
1 mins

Aislinn Derbez ventila cómo se lleva su hija Kailani con la novia millonaria de Mauricio Ochmann

Univision Famosos
Mauricio Ochmann publica las primeras fotos con su novia millonaria, que es 13 años menor que él
1 mins

Mauricio Ochmann publica las primeras fotos con su novia millonaria, que es 13 años menor que él

Univision Famosos
Mauricio Ochmann aparece por primera vez con su novia: hija de Aislinn Derbez ya convive con ella
2 mins

Mauricio Ochmann aparece por primera vez con su novia: hija de Aislinn Derbez ya convive con ella

Univision Famosos
Mauricio Ochmann ya se ganó a su suegro: empresario millonario habla del novio de su hija
1 mins

Mauricio Ochmann ya se ganó a su suegro: empresario millonario habla del novio de su hija

Univision Famosos

Las fotos de la expareja de Mauricio Ochmann desataron miles de reacciones. La mayoría de los usuarios aplaudieron el viaje entre amigas que realizó y otros hicieron hincapié en que el actor estaba en el mismo país y se preguntaron si podría darse un reencuentro.

“Mauricio también anda en España”, “¿Te verás con Mau?”, “Ojalá te encuentres con Mauricio”, señalaron en redes sociales.

Tras pasar unos días en Sevilla, Paulina Burrola mostró en las historias de su perfil personal que tomó un tren para regresar a Madrid, donde acudió a un partido del equipo Real Madrid.

“Ver un partido del Real Madrid… Fue idea de mis amigas y la experiencia estuvo muy cool”, comentó la modelo.

Paulina Burrola está en Madrid y así lo presumió
Paulina Burrola está en Madrid y así lo presumió
Imagen Instagram Paulina Burrola

Aunque Mauricio Ochmann, Aislinn Derbez y su exnovia Paulina Burrola están en la misma ciudad, ninguno ha dado pistas de un posible encuentro.

Paulina Burrola y Mauricio Ochmann se separaron… ¿por culpa de Aislinn Derbez?

Mauricio Ochmann confirmó su ruptura con Paulina Burrola en una alfombra roja en noviembre de 2023, donde destacó que todo fue en los mejores términos.

PUBLICIDAD

Paulina y yo ya no estamos juntos, pero bueno, estoy muy contento con mis hijas, con las mamás de mis hijas, con la familia. Así pasa, las relaciones se terminan, le deseo lo mejor y la quiero muchísimo. (Rompimos) en súper buenos términos”, indicó aquella ocasión.

En un inicio, la modelo guardó silencio y evitó hablar sobre qué habría provocado su separación, dejando que los rumores crecieran e, incluso, se culpara a Aislinn Derbez.

Un mes después de terminar su noviazgo, Paulina Burrola acabó con las especulaciones y se refirió al fin de su romance con Mauricio Ochmann.

Según la modelo, la ruptura fue el resultado de una evolución personal, pues ambos se dieron cuenta de que estaban tomando caminos distintos en sus vidas.

“Tanto Mau como yo somos personas que constantemente trabajamos en nuestro crecimiento. Si algo platicamos desde que nos conocimos, fue la importancia de ser sinceros y libres con las decisiones que tomamos. Un día nos sentamos a analizar los caminos que estábamos tomando y, con todo el cariño que nos tenemos, nos dimos cuenta de que íbamos en rumbos distintos”, detalló a la revista Caras.

La separación fue mutua, y ambos querían buscar su propia felicidad y disfrutar de su libertad personal. Paulina también reconoció que Mauricio Ochmann fue un gran apoyo en momentos complicados de su vida y que siempre le estará agradecida.

Relacionados:
Mauricio OchmannPaulina BurrolaFamososCelebridadesPremio Lo Nuestro

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Narcosatánicos
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD